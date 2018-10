Desde el Exilio/Tarek y su sangriento expediente rojo: Por José Gregorio Briceño Torrealba.- En casi todas las creencias, credos del mundo se habla del bien y del mal y a través de diferentes metáforas, personajes o leyendas se relata que el mal, demonio, diablo se camuflajea y aparenta ser el bien, el ángel, el Salvador. Nunca imaginé que un “defensor de los derechos humanos ” y poeta otrora soñador de la justicia como Tarek William Saab podía convertirse en un perverso reptil de la peor calaña al servicio del narco régimen asesino más cruento de la historia de este hemisferio. No se conformó con que al salir de la gobernación de Anzoátegui, este chavista light, harto criticado por el galáctico por su mediocre gestión, fuera “perdonado” y no le denunciaran fraudulentos manejos de recursos y los casos de corrupción durante su mandato fueron engavetados. Haberse quedado en bajo perfil, sin mayores compromisos que no fueran su narcisista afán por el físico culturismo, le hubieran evitado caer en la ignominia. Hubiese sido mucho más coherente haberle hecho caso a su hijo. Mucho más humano obedecer a su sensato ruego.

El hacedor de expedientes está construyendo el suyo propio, a punta de sangre el fiscal de la dictadura incrimina, acusa y empuja al vacío a los caídos en desgracia del régimen. Sabiendo que con esto destruye familias y fortalece la ya tan robusta arbitrariedad del déspota tirano que somete a mi pueblo, continua y hace caso omiso a la legalidad real, aquella que alguna vez estudió y defendió.

Uno de los casos del dossier que lo llevará a La Haya es aquel en el que millones de personas fuimos testigos, en vivo y directo a través de las redes sociales de como sucedió uno de los crímenes más horrendos en la historia de Venezuela, el pasado 15 de enero cuando el joven piloto de la resistencia venezolana, Óscar Pérez, transmitió el ataque en el que le dieron muerte junto a sus compañeros y a pesar de haberse rendido y dicho que se entregaba a sus verdugos. A casi un año de ese descarado, cobarde y alevoso asesinato, la complicidad, el silencio descarado y la depravada actuación en ese caso, sin contar las convenientes omisiones de miles de casos de violaciones a los procesos judiciales convierten a Tarek en el sicario estrella del régimen. Desde el “suicidio” del piloto Rodolfo González llamado “El Aviador”, cuando era Defensor del Puesto y tampoco se pronunció, pasando por la desidiosa muerte del concejal apureño Carlos Andrés García, se engrosa el expediente rojo del lacayo Tarek.

En llave con lo que llaman “las instituciones” este perro faldero del mandamás, este abogado de pacotilla mira de soslayo como estamos colonizados y peor aún, da parte y recibe órdenes de sus novedades desde la Capitanía de Caracas al imperio cubano. Junto con la bastarda Asamblea Nacional Constituyente, el SEBIN y el PSUV ejecuta sus crímenes que -no lo olvide- son de lesa humanidad y se cree impune y eterno en ese triste lugar donde su historia lo ubicó, con el agravante de que tanto los crímenes de acusaciones falsas como las expulsiones o destierros que se siguen llevando a cabo en el narco régimen contra los presos políticos, son absolutamente ilegales y este fiscal chanchullero es firmante de la Constitución vigente.

En plena era en la que la información llega a todos al momento de producirse, sigue con el juego cínico y descarado de torcer la verdad. Cambiando las declaraciones de un momento a otro con contradicciones desfachatadas en el caso de asesinato más reciente del régimen perpetrado esta última semana en contra del concejal Fernando Albán en donde afirmó, cito: “Según la cual se habría lanzado desde la ventana del baño del piso 10 “del edificio del Sebin y dijo el día siguiente que “se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, él aprovecha esa circunstancia y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso diez de la sede del Sebin y se lanza al vacío” final cita .¿Sobre cuáles datos y pesquisas el chimbo Fiscal emitió ese juicio? ¿Sería de los chamanes que lo bañaban desnudo en los ríos del estado Anzoátegui? Publiqué los vídeos de sus declaraciones en mi cuenta de Instagram @josegbricenot para contribuir en la mayor difusión y desenmascarar a esos cobardes asesinos.

Como lo afirmó uno de los abogados que llevaba el caso de secuestro y falsa acusación en contra del concejal Albán, como puede ser posible que esté narciso fiscal haya anunciado la muerte y a su vez afirma a priori que se había suicidado, ofendiendo una vez más la inteligencia de los Venezolanos…

La mano que siempre da directrices pues mantiene el control total en el SEBIN es la del capo internacional Diosdado Cabello Rondón y se sabe que está muy resentido con los integrantes del partido Primero Justicia, porque lo derrotaron en la Gobernación del Estado Miranda y le denunciaron todas las tropelías cometidas en dicha gobernación.

Venezuela tiene que conocer a José Gregorio Gómez Larez, hombre de confianza de Diosdado, es un oficial de la Guardia Nacional que obedece instrucciones precisas del capo y es uno de los señalados de las torturas y muerte del concejal.

¿Qué diferencia hay entre el asesinato de Oscar Pérez y el de Fernando Albán?: ninguna. Fue ordenado con premeditación y alevosía.

Como corredactor de la violada y ultrajada Constitución vigente del año 1999 quiero recodarle a Tarek el artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. EL ESTADO PROTEGERÁ LAS VIDAS DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN PRIVADAS DE SU LIBERTAD, prestando el servicio militar y civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma” Lo que traducido al lenguaje coloquial es: Suicidio bajo custodia es homicidio”.

Tan complicado se les volvió el caso que liberaron y expatriaron al joven luchador por los derechos humanos Lorent Saleh, quien estuvo 4 años secuestrado en La Tumba sin ver el día ni la noche , para “acallar” el asesinato de Albán, la única interpretación veraz de esto es que confesaron dos crímenes al mismo tiempo . Un saludo solidario con Lorent y deseos de mucha salud para que continúe representando a nuestra aguerrida juventud.

Lamento que este fiscal haya cambiado la compañía de los libros y las letras por estar gobernado por El Sabueso, el Capo, Ramiro Valdez y otros delincuentes, su expediente es rojo no por su tristemente célebre partido sino por la sangre de todas las víctimas de su infeliz decisión de servirle al opresor.

Empeñado en denunciar a todo aquel que contribuya a mantener en pie a la dictadura que destruye a mi país confío en los designios de mi Dios desde la cárcel del exilio con lo único que me queda mi pluma y mi palabra. José Gregorio Briceño Torrealba.

“El Gato” Briceño – @josegbricenot – Instagram: @josegbricenot – Facebook: José Gregorio Briceño Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2018/10/tarek-y-su-sangriento-expediente-rojo.html

No deje de leer: Colaboracionistas, cómplices y otros amnésicos