Superman convertido en kryptonita de sus actores

Superman es probablemente uno de los mayores iconos; de la cultura popular alrededor del mundo. Sus distinguidos colores azul, amarillo y rojo de su traje o el símbolo en forma de “S”; no pasan inadvertidos en ninguna persona, sea o no fanática del personaje.

A pesar de ser el primer superhéroe creado en los comics; que data del año 1938 en las paginas del Action Comics #1; está rodeado de una cadena de infortunios que ha afectado a los actores que lo interpretaron; en películas o series de televisión, o que simplemente hayan participado en el producto audiovisual. Nos hace pensar que la verdadera kryptonita es el propio personaje.

Christopher Reeve

Empecemos por el caso más famoso, Christopher Reeve; la cara más asociada al personaje por interpretarlo hasta en cuatro ocasiones; la primera de ellas en 1978 con la exitosa “Superman: The Movie”; que a día de hoy todavía es el ejemplo a seguir de como hacer una buena película de superhéroes. Después le siguieron tres películas con menor aceptación y ganancias.

Después de dejar el papel de Superman, trabajó en algunas películas en televisión; hasta que en 1993 volvió a la pantalla grande con “Lo que queda del día”. en 1994 tuvo una curiosa participación en “Speechless” con Michael Keaton; el que había sido el Batman en las películas de Tim Burton.

En 1995 cuando la vida le estaba volviendo a sonreír en el cine; tuvo un desafortunado accidente mientras montaba a caballo que lo dejó con una parálisis total del cuello para abajo. Tras nueve años de sufrimiento, el actor murió en 2004; por complicaciones cardíacas debido a su condición medica; no sin antes tener una emotiva participación en “Smallville”; la serie que contaba los orígenes de Clark Kent/Superman.

Curiosamente la esposa de Reeve, Dana Reeve; murió dos años después que su esposo por cáncer de pulmón, a pesar de no fumar.

Kirk Alyn

Kirk Alyn fue el primer Superman en acción real que apareció en la televisión. Participó en la serie de TV de “Superman” en 1948 y en su secuela “Atom Man vs Superman” en 1950; con 15 episodios cada una. Como curiosidad, por los altos costes de los efectos especiales; la serie implementaba dibujos animados cuando Superman volaba.

A Alyn le ofrecieron hacer el personaje en la gran pantalla, pero lo rechazó. Desde ese momento la participación de Alyn fue mínima, imposibilitado en conseguir papeles. Volvió a la palestra en 1978 con un pequeño cameo en la película de Christopher Reeve; como el padre de Lois Lane. Murió a los 88 años enfermo de alzheimer en el absoluto olvido.

George Reeves

De apellido similar a Christopher Reeve, George Reeves se destacó; por ser el primer Superman en el cine con “Superman y los Hombres Topo” en 1951; seguramente el proyecto que le ofrecieron a Kirk Alyn. Repitió como el hombre de acero en la pantalla chica; en seis temporadas de “Las aventuras de Superman”, entre 1952 a 1958.

A un año de terminar el show, en 1959; el actor fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Oficialmente se declaró que el actor se había suicidado de un disparo en la cabeza; sin embargo, a través de una investigación no oficial llevada a cabo por solicitud de la mama de Reeves, se encontraron varias inconsistencias en el testimonio final.

La pistola con la que el actor supuestamente se había disparado; no tenía huellas digitales, ni siquiera las del propio actor. Así como que el casquillo de la bala se encontrara debajo del actor; o que se encontraran dos agujeros de bala en el piso; de los cuales uno se adjudicó la novia del actor, Leonore Lemmon, por un disparo accidental ese mismo día. A partir de ahí se creo la teoría de que Reeves fue asesinado por encargo de su novia, que heredó todo su patrimonio. Con él inicio la llamada “Maldición de Superman”.

Dean Cain

Dean Cain obtuvo una gran popularidad por la serie “Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman” entre 1993 a 1997 junto a Teri Hatcher, que más tarde protagonizaría “Mujeres Desesperadas”.

Después de la serie no volvió al estrellato más nunca, y los fanáticos del personaje tuvieron que conformarse con sus pequeñas apariciones en “Smallville” y en la actual serie de “Supergirl”. Este año cambió la capa por la insignia policía al entrar en el equipo de agentes de la reserva del Departamento de Policía del estado de Idaho.

Margot Kidder

La que fuera la Lois Lane de armas a tomar en las películas de Christopher Reeve, paso sin pena ni gloria por Hollywood cuando dejó el escritorio y la maquina de escribir de la intrépida periodista en busca de la verdad.

La actriz, que sufría trastorno bipolar, falleció el 13 de mayo del presente año a los 69 años, sin embargo, recientemente se confirmó a través del informe policial y su hija, que la actriz se suicidó por una sobredosis autoinflingida de fármacos y alcohol.

Richard Pryor

El cómico afroamericano tuvo una participación muy divertida en “Superman III” en 1983 y muy buena carrera en el mundo del espectáculo. 3 años después de participar en la película se le diagnosticó esclerosis múltiple por la que tuvo que hacer una retirada forzosa a mediados de los 90’s. Murió de un paro cardíaco en 2005 a los 65 años.

Extra: El Superman de Henry Cavill

Aunque al actor no le ha pasado nada y su carrera no se ha visto afectada, de hecho, acaba tener un papel relevante en “Misión Imposible: Repercusión”; su Superman ha sido el único que ha muerto, ya sea en el cine o televisión, cuando se sacrifica por la humanidad para destruir a Doomsday en “Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia”. A pesar de que todos sabemos lo que sucede después en “Liga de la Justicia”. Quizás lo que los actores necesitaban era matar a su Superman para que no les afectara en la vida real.

Aunque la figura de Superman tenga una estela de tragedia, sigue siendo uno de los personajes más populares, aún con la fama que han alcanzado recientemente los personajes de Marvel y continuará por muchas años por los valores que fomenta en sus paginas de comic y películas. No por nada está celebrando en 2018 su 80 aniversario y ser el primer personaje con un comic que llega a 1000 publicaciones.

ACN/Medios Digitales

