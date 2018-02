En menos de dos semanas arrancará la actividad del Spring Training de las Grandes Ligas con la presencia de los lanzadores y receptores como primeros en reportarse a los campos de entrenamiento. Esta convocatoria es con el propósito de ponerse a tono físicamente para la zafra 2018, donde los venezolanos están llamados una vez más a ser protagonistas.

Por los momentos, serán 107 los venezolanos confirmados para la pretemporada de MLB. En la Liga Americana van a estar presentes 58 criollos, un número que incluye peloteros en el Roster de 40, algunos están protegidos por la Regla V y dos fueron tomados en el Draft de No Protegidos. Asimismo, hay nueve jugadores que recibieron la invitación de las organizaciones ligamayoristas para ganarse un lugar en la nómina. Mientras que, en la Liga Nacional son 49 los peloteros del territorio patrio que se reportarán al Spring Training; ocho de ellos en calidad de invitados.

Lee también: Todo listo para el arranque de la Serie del Caribe 2018

La cifra puede cambiar al momento de que Carlos González y Aníbal Sánchez consigan contratos de MLB para esta campaña. Así como varios peloteros que fueron dejados en libertad de ligas menores y otros que, de forma sorpresiva, logren obtener invitaciones a los campos de entrenamiento.

A continuación, estos son los criollos que se presentarán en los entrenamientos primaverales de los equipos de la Liga Americana:

Orioles de Baltimore: Anthony Santander (OF) y Engelb Vielma (IF). Invitados: Luis Sardiñas (IF) y Eric Salcedo (IF).

Medias Rojas de Boston: Sandy León (C) Y Eduardo Rodríguez (LZ). Invitado: Óscar Hernández (C).

Yankees de Nueva York: Ronald Torreyes (IF), Gleyber Torres (IF) y Thairo Estrada (IF). Invitado: Francisco Díaz (C).

Rayas de Tampa Bay: Wilson Ramos (C), Jesús Sucre (C), José Alvarado (LD), Yonny Chirinos (LD) y José Mujica (LD).

Azulejos de Toronto: Ezequiel Carrera (OF) y Yangervis Solarte (IF).

Tigres de Detroit: Miguel Cabrera (IF), Víctor Martínez (BD), Dixon Machado (IF) y Eduardo Jiménez (LD). Regla V: Víctor Reyes (OF). Invitados: Arvicent Pérez (C) y Harold Castro (OF).

Medias Blancas de Chicago: Yolmer Sánchez (IF), Avisail García (OF), Omar Narvaez (C), Gregory Infante (LD), Luis Avilán (LZ), José Ruíz (LD), José Rondón (IF) y Luis Alexander Basabe (OF). Invitados: Alfredo González (C) y Bruce Rondón (LD).

Reales de Kansas City: Alcides Escobar (IF), Samir Dueñez (IF), Salvador Pérez (C) y Andrés Machado (LD). Invitado: Humberto Arteaga (IF).

Mellizos de Minnesota: Eduardo Escobar (IF), Ehire Adrianza (IF), Gabriel Moya (LZ).

Indios de Cleveland: Carlos Carrasco (LD). Invitado: Robert Zárate (LZ).

Astros de Houston: José Altuve (IF), Marwin González (UT) y Héctor Rondón (LD).

Rancheros de Texas: Elvis Andrus (IF), Rougned Odor (IF), Robinson Chirinos (C), Martín Pérez (LZ), Yohander Méndez (LZ), Ricardo Rodríguez (LD) y Ronald Herrera (LD). Regla V: Carlos Tocci (OF).

Atléticos de Oakland: Franklin Barreto (IF), Yusmeito Petit (LD) y Renato Núñez (UT).

Marineros de Seattle: Félix Hernández (LD).

Angelinos de Los Angeles: José Álvarez (LZ), Carlos Pérez (C), Luis Valbuena (IF), Eduardo Paredes (LD), Juan Graterol (C) y Jesús Ronaldo Castillo (LD).

Ahora los venezolanos que estarán presente en los campos de entrenamiento del viejo circuito:

Dbacks de Arizona: Silvino Bracho (LD), Albert Suárez (LD), Ildemaro Vargas (IF) y David Peralta (OF). Invitado: Ramón Flores (OF).

Rockies de Colorado: Jairo Díaz (LD), Germán Márquez (LD), Antonio Senzatela (LD), Jesús Tinoco (LD), Yonathan Daza (OF) y Gerardo Parra (OF).

Dodgers de Los Ángeles: Wilmer Font (LD).

Padres de San Diego: José Gregorio Castillo (LZ), José Torres (LZ), Luís Torrens (C), Carlos Asuaje (IF), Freddy Galvis (IF) y José Pirela (UT).

Gigantes de San Francisco: Pablo Sandoval (IF) y Gorkys Hernández (OF). Invitados: José Antonio Flores (LD) y Héctor Sánchez (C).

Cachorros de Chicago: Wilson Contreras (C). Invitados: Williams Pérez (LD).

Rojos de Cincinnati: José Peraza (IF).

Cerveceros de Milwaukee: Junior Guerra (LD), Manuel Piña (C), Jesús Aguilar (IF), Orlando Arcia (IF) y Hernán Pérez (UT).

Piratas de Pittsburgh: Felipe Rivero (LZ), Francisco Cervelli (C), Elías Díaz (C) y José Osuna (UT).

Cardenales de San Luis: Breyvic Valera (IF), José Martínez (OF).

Bravos de Atlanta: Ricardo Sánchez (LZ) y Ender Inciarte (OF). Invitados: Miguel Socolovich (LD), William Contreras (C) y Ronald Acuña (OF).

Marlins de Miami: Elieser Pérez (LD), Tomás Telis (C), Miguel Rojas (IF) y Martín Prado (IF). Invitado: Rafael Ortega (OF).

Mets de Nueva York: Asdrúbal Cabrera (IF), Wilmer Flores (IF). Invitado: José Lobatón (C).

Filis de Filadelfia: Ricardo Pinto (LD), Edubray Ramos (LD), Ranger Suárez (LZ), César Suárez (UT) y Odubel Herrera (OF). Invitado: Francisco Rodríguez (LD) y Heiker Meneses (IF).