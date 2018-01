El volante venezolano Yeferson Soteldo, flamante incorporación de Universidad de Chile, fue presentado oficialmente este viernes como nuevo refuerzo azul. Frente a los medios, el llanero contó por qué prefirió llegar a la U, su apego a la camiseta número 10 y también apuntó a la Copa Libertadores.

“Ahora empezaré a sudar la camiseta y a llevar sangre azul”, dijo el ex Huachipato en una conferencia de prensa en La Serena, donde el equipo de Guillermo Hoyos realiza su pretemporada. Además aseguró que siempre soñó con llegar a un equipo “tan grande” como la U.

“Haré una buena pretemporada para prepararme bien, hay que hacer un buen torneo en Chile y la Copa Libertadores ni se diga, porque todos la tienen en mente, saben que es una competición muy importante, y como dije, creo que la puedo pelear y eso me llena de orgullo y satisfacción”, afirmó.

“Pedí la camiseta ‘10’ porque me gustan las responsabilidades grandes (…) siempre me gustó el número, lo pedí en Huachipato y acá también, quiero dar lo mejor de mí”, añadió.

“Cuando me contó lo de la U (el representante) me pareció muy bien. Es un club en el que puedo seguir creciendo como jugador, llegué con ganas de levantar un título y si no es uno, muchos más”, agregó Soteldo sobre sus metas.

También habló sobre la presión que significa llegar a un equipo grande, expresando que “lo de la presión, me gusta. Estoy llegando a un club grande, debe haber presión, eso me gusta porque me gusta sentir presión para mostrarle a la gente que estoy hecho para jugar acá”.

Finalmente comentó que prefiere jugar como delantero y también por las bandas, pues le gusta el “uno contra uno”.

