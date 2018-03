Sistema TransCarabobo es otro engaño a los Carabobeños afirma Francisco Abreu: La crisis de transporte público se incrementa todos los días, observar las paradas colapsadas de gente o ver a estas trasladarse en camiones se ha vuelto parte de la cotidianidad de los venezolanos, aseguró Francisco Abreu, coordinador del partido político Camina, quien además consideró que el sistema Transcarabobo es otro engaño para los carabobeños.

Abreu indicó, que el pasado 16 de noviembre 2017 fue realizado un acto en la autopista del este, donde el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava y la autoridad del transporte en la entidad Gilberto Ceballos, anunciaron la entrega de 80 unidades para mejorar el traslado de los usuarios en diferentes zonas de la región, pero que hasta la fecha solo existen 15.

El único sistema que funciona en el estado es el “TransCamion” a 2000bs el viaje; pues ha sido en los últimos meses el único medio de transporte masivo que se ve en las calles y avenidas carabobeñas, camiones 750 y 350 son los que transitan con usuarios a toda hora, sobre todo en los municipios Valencia, Carlos Arvelo, Los Guayos, Libertador y Naguanagua, los cuales iban a ser beneficiados con unidades YOUTONG, de las cuales a duras penas se ven unas cuantas.

En ese sentido, a su juicio, le parece una burla que se pretenda seguir engañando a los carabobeños haciéndoles creer que si hay unidades operativas que cumplen las rutas, cuando la realidad es que son miles los vecinos quienes expresan que a diario esperan más de 2 horas en las paradas y algunos caminan kilómetros para llegar a sus destinos, pagando entre 2 mil y 4 mil bolívares de sobreprecio por un pasaje que no realiza el recorrido establecido.

“Señor Carlos Osorio, encargado de la cartera de la misión transporte, Gobernador Rafael Lacava y autoridades del transporte en Carabobo, no pueden anunciar el pago del pasaje con una tarjeta electrónica cuando no hay unidades de transporte YOUTONG en las calles, sino camiones y pick up que hacen el esfuerzo de prestar este servicio improvisado y violando todas las normas de seguridad vial en donde usuarios ya han perdido la vida. ¿Dónde están las unidades de la misión transporte?, finalizó.

ACN/Prensa Camina

