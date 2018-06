Sindicato del Transporte: Precio del pasaje aumentará mensualmente en Valencia

El presidente del sindicato de transporte del Estado Carabobo, Adolfo Alfonzo; informó que el precio del pasaje urbano aumentará mensualmente en la Gran Valencia.

Indicó que lamentablemente debe haber incrementos mensuales, debido a que ellos no pueden trabajar en contra del costo. De igual manera; aseguró que la medida será tomada unilateralmente por todos los transportistas; y eso será sin el acuerdo con las autoridades locales.

Si todo aumenta, aumentará el pasaje

El sindicato alega que el incremento del pasaje, se debe a los aumentos que se registran mensuales en el país a nivel general; Alfonzo dijo, que este sector no puede ser la excepción ante la escalada de precios producto de la hiperinflación.

“Estamos cobrando muy por debajo de los costos”. El presidente del sindicato mencionó que el precio que se está cobrando no es el real, el cual debería estar alrededor de los 60 mil bolívares, debido a los altos costos de los repuestos y mantenimientos de los autobuses.

Según Alfonzo, no existe una política en materia de transporte en Venezuela y por tal razón el aumento de pasaje no sería algo satánico.“¿Por qué no hay una protesta porque el kilo de carne cuesta cinco millones de bolívares? Aquí todos sabemos que estamos en presencia de una hiperinflación y no se puede pretender que vamos a tener un pasaje congelado” afirmó.

Desde este martes transportistas comenzaron a cobrar 10 mil bolívares en la Gran Valencia, lo que originó que usuarios iniciaran una protesta en la avenida Cedeño de Valencia a tempranas horas de la mañana.

De 5 mil a 10 mil sin autorización

Aunque no existía oficialmente el monto de 5 mil bolívares como cobro del pasaje; los conductores y colectores continuaron manteniendo la tarifa y ahora aspiran un aumento de pasaje a 10 mil bolívares. Estos han ido aumentando sin el apoyo ni acuerdo con autoridades locales; y mantienen que lo seguirán haciendo.

Se espera que autoridades locales se pronuncie en las próximas horas respecto a esta situación y determinen las acciones a tomar en torno a la crisis en el servicio de transporte en el estado Carabobo.

Por otra parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, afirmó que solucionaria la situación del transporte en tan solo 30 días, lo cual pidió una prórroga de diez días más.

ACN/ElCarabobeño

