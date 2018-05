Sin sorpresas: por Alejandro Feo La Cruz.- Nadie debe sentirse deprimido o desanimado, el evento del 20 de mayo ocurrió como se esperaba, nada que no se supiera, el resultado fue el montaje del supuesto triunfo oficialista.

En un proceso hecho a la medida y con todo tipo de ventajas para el régimen, con la participación más baja en cualquier proceso presidencial de nuestra historia y un mayoritario rechazo nacional e internacional.

Algunos políticos de un bando y otro, querrán tomar el proceso como una victoria, los oficialistas por haber ganado una mal llamada elección y los de oposición por pensar que la no participación es una expresión de apoyo y pienso que ambos están equivocados.

Obviamente el régimen no ganó, al quedar al descubierto ante toda la sociedad nacional e internacional, como un gobierno no democrático y que no respeta los derechos humanos.

Para nosotros en las fuerzas democraticas debe ser un momento de reflexión, entender que el nivel de repulsión que existe en el ciudadano común para con los asuntos de la política debe ser superado con propuestas claras, posiciones firmes y coherentes, pero sobre todo una verdadera unidad de propósito que pueda darnos la fuerza para lograr los cambios necesarios.

Al pasar el show del 20M a nuestro país le viene una mayor presión internacional, sumado a una alarmante crisis social.

Debemos estar preparados, a partir de hoy nos vamos a reencontrar todos los venezolanos y lo primero que debemos hacer es rechazar al regimen y exigir unas verdaderas elecciones libres.

Alejandro Feo La Cruz, responsable Voluntad Popular Carabobo.

