Sin propuesta seria para enfrentar la crisis en 2017

En vista de que el Gobierno nacional a la fecha no plantea un cambio de política económica que saque a Venezuela de la crisis que podría empeorar este nuevo año, el economista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, sentenció a través de su cuenta en Twitter que el año 2017 “empieza sin una propuesta seria para enfrentar la crisis. Todo lo contrario, se refuerzan las estrategias que la originaron”.

Planteó que para poder rescatar los equilibrios cambiarios no hay otra forma que “no sea unificando, abriendo e inyectando divisas, que por cierto hay que pedir”, con esto aseguró: “No hay posibilidad de estimular inversión, producción y oferta de bienes y servicios sino hay un cambio de modelo que rescate la confianza”.

El economista recalcó que para estimular la inversión privada es necesario avalar una estructura racional de precios. “No pueden estabilizarse los precios de las mercancías si no hay un incremento significativo de la oferta de bienes y servicios privados”.

Expresó que la producción nacional no puede progresar mientras no haya confianza para invertir. “No puede aumentar la producción e importación privada en medio de un entorno hostil a la inversión y la propiedad”.

León insistió en otro mensaje en la red social que “en definitiva, no puede haber un resultado económico distinto este año haciendo lo mismo que ha generado la crisis en el pasado”.

La Verdad