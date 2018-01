Simona Halep vuelve a triunfar en Shenzhen

Simona Halep, tenista rumana y campeona del torneo de Shenzhen en 2015, se reencontró este sábado con el éxito en China al vencer en la final y por 6-1, 2-6 y 6-0 a la checa Katerina Siniakova.

La número uno del mundo en la WTA sometió en 72 minutos a la defensora del torneo y alzó el decimosexto título en su carrera.

Es la segunda ocasión que Halep sale como vencedora de Shenzhen. En 2015 le ganó a la suiza Timea Bacsinszky. Ahora, hizo lo propio en el inicio del 2018 al batir a Siniakova, quien fue la sexta cabeza de serie.

Ambas se encontraron el pasado año en este torneo. Entonces la suerte le fue esquiva a la rumana quien se despidió en octavos de final al perder por 6-3, 4-6 y 7-5.

“Ojalá pueda tomarme la revancha”, deseó en la rueda de prensa previa a la final. Y el anhelo de la jugadora de Constanza, líder de la clasificación mundial, se hizo realidad.

Halep se adjudicó la primera manga por un concluyente 6-1 y, aunque entregó por 2-6 la segunda, en el tercer set no dio opción a su adversaria. El definitivo 6-0 confirmó su triunfo en un partido que se disputó bajo techo debido a la lluvia.

La organización del torneo adoptó esta decisión dado “el mal pronóstico meteorológico” que ya obligó a retrasar el comienzo del envite.

Tras este éxito en el cuadro individual, Simona Halep tratará de rubricar su doblete en Shenzhen junto con su compatriota Irina-Camelia Begu en la final de dobles donde se reencontrará con Siniakova, quien luchará con su compañera la también checa Barbora Krejcikova.

Thank you @ShenzhenOpenWTA for a wonderful week. A really big thank you to my doubles partner @irina_begu 😊 and to my team 😆👊👍 Great way to start 2018. Melbourne next stop 💪 pic.twitter.com/gREMMK5OKi

— Simona Halep (@Simona_Halep) 6 de enero de 2018