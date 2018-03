Sherlock Holmes y Watson regresan a la pantalla grande

Sherlock Holmes y Watson regresa a la pantalla grande: El detective británico más famoso de la literatura policiaca y su leal compañero, Watson, regresaran a la pantalla con el film “Sherlock Holmes 3” y los actores Robert Downey Jr y Jude Law serán los encargados de darle vida nuevamente a estos intrépidos personajes que se encargaran “de salvar al mundo”, acabar con la injusticia y hacer un justo sistema social.

A pesar de no tener fecha de estreno, el director Dan Lin, reveló que ya está trabajando en el nuevo guion y en los nuevos escenarios donde se desarrollara la entrega cinematográfica. Aunque no se revelaron mayores detalles de producción, se conoció que se tenía estimado para el 2016 sin embargo, tras la ocupada agenda de los actores sus grabaciones iniciaron en octubre 2017 y su estreno está pautado entre el 2018 y 2020.

Las películas de Sherlock Holmes no se han caracterizado por llevar un patrón que conecte una historia con otra, a pesar de esto la nueva producción completará una trilogía de las aventuras del detective y su compañero, (“elemental querido Watson”) Por los momentos solo queda la expectativa de que nuevo episodio, misterios y enemigos le espera a este dúo de investigadores.

De este libro de Sir Arthur Conan Doyle se han realizado varias adaptaciones cinematográficas, televisivas y animadas. La primera versión televisiva de Sherlock Holmes fue producida en 1954 por un canal británico, posterior a ella se realizaron otras más , sin embargo en 1976 en Estados Unidos se realiza la primer película para televisión llamada Sherlock Holmes en New York. La reciente versión de las aventuras de este detective se estrenó en 2010 bajo la cadena de televisión BBC y hasta ahora cuenta con cuatro temporadas. Igualmente los grandes productores no se quedaron atrás al llevar al cine las hazañas de este astuto investigador.

Fue entonces cuando la primera versión de Holmes fue llevada a la pantalla grande en el año 2009 bajo el mismo nombre Sherlock Holmes, en esta producción los protagonistas investigan una conspiración que desaparece y asesinas mujeres y en este caso quieren evitar la muerte de otra víctima.

La segunda entrega se estrenó en el año 2011 bajo el nombre Sherlock Holmes: Juegos de sombra, esta tuvo su trama en un cuento que aparece en el libro memorias de Sherlock Holmes, en esta oportunidad conoce a su mayor enemigo el profesor James Moriarty, quien tiene como objetivo desatar la guerra mundial y poder vender armas libremente. Holmes al enterarse se los planes emprende una serie de viajes por varios países para encontrarlo y detenerlo antes de lograr su cometido.

Detrás de Sherlock Holmes

Sir Arthur Conan Doyle fue un escritor y medio británico que revoluciona la literatura victoriana, creando un personaje inspirado en un profesor y médico forense llamado Joseph Bell, el cual iba más allá de la observación y el razonamiento para resolver los problemas. A través de este se motivó a escribir las características de este personaje otorgándole más perspicacia, espíritu deportivo y pación por la justicia.

Nació en Escocia y con la ayuda económica de sus tíos estudio medicina en la Universidad de Edimburgo, mientras estudiaba medicina inicio su carrera literaria, allí dio sus primeros pasos en la escritura de las novelas. Inició con un cuento corto llamado El Misterio del Valle de Sasassa en ese mismo tiempo realizó sus primeras publicaciones en un medio.

Sin embargo, Sir Arthur no estaba preparado para Sherlock Holmes no esperaba que le consumiera tanto tiempo de su carrera y vida personal. Por ello quiso desaparecer todo sobre él, la madre le expresó “la gente no lo va a tomar de buena manera”. A pesar de este sentimiento el autor desafió a la audiencia y publicó El Problema Final, este último no fue tomado de buena manera, al público no le agrado que el escritor matara al detective más grande de esa época. Esto le trajo como consecuencia amenazas y agresiones por parte de sus seguidores y tras diez años de presión publicó un nuevo libro “La Casa Vacía” donde reaparece Holmes como protagonista.

Este libro produjo gran auge en la época, desató un revuelo controversial entre los lectores, por la capacidad de análisis y razonamiento que Holmes tenia para resolver misterios, a pasar que el libro no estaba narrado cronológicamente y siempre se menciona los mismos personajes causó gran interés en el público.ç

