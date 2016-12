El Señor Barriga se encuentra en un estado de salud “preocupante”

Edgar Vivar se hizo mundialmente conocido por su personaje en El Chavo del 8, donde interpretó a El Señor Barriga. Es recordado y muy querido por grandes y chicos que se criaron viendo la serie de televisión furor de todos los tiempos.

Su físico fue el blanco de las burlas, tanto en la tira como en la vida real, y decidió hacerse un bypass gástrico para bajar de peso. Adelgazó 100 kilos y, aunque se lo ve muy diferente, ahora pesa 68 kg.

Sin embargo, hay algo que lo preocupa. Después de ocho años de haberse operado, la anemia se hizo presente en su vida. “A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en colon”, contó.

Con información de Globovision