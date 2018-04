Santafé: oposición no ahondará en divisiones

El coordinador de Primero Justicia en Carabobo, Carlos Santafé, señaló que la oposición no ahondará en divisiones. Estas aseveraciones las realizó el representante del partido aurinegro al ser consultado sobre la salida de los 10 diputados de Un Nuevo Tiempo de la Mesa de la Unidad.

Cabe recordar que estos parlamentarios se incorporaron en la organización Prociudadanos, que apoya la candidatura de Henri Falcón a la presidencia de la República.

Santafé dijo que no hay que ahondar en divisiones ni exacerbar odios haciendo acusaciones mutuas a los demás y que cada uno debe seguir su camino.

Comentó que sumarse a otras organizaciones, es algo normal en la política, al tiempo que señaló que esperarán a que pase el 20 de mayo para dirimir esa discusión.

“Vamos a ver quién tiene la razón, si los que están invitando a ir a los comicios o los que estamos promoviendo a la no participación a unas elecciones presidenciales que no cuentan con condiciones y cuya acta ya está hecha para darle el triunfo al actual Gobierno”.

Recordó que el problema del proceso del 20 de mayo es la manera en cómo fue concebido, además no hay una competencia libre.

“Mientras que no haya un cambio, los que participen están dando un mensaje al mundo de que este Gobierno es democrático, que el pueblo lo quiere mucho y que la gente en Venezuela está muy bien”.

Indicó que las organizaciones que están legitimando el régimen se equivocan al asistir a este sufragio, cuando los representantes de las naciones internacionales están diciendo que no reconocerá los resultados.

No obstante aseveró que si Henri Falcón gana la presidencia de Venezuela, el PJ no tendrá problemas en sentarse a conversar con el nuevo mandatario, pero está plenamente seguro que eso no sucederá.

El coordinador del partido Primero Justicia en Carabobo, manifestó que este sábado el Frente Amplio será instalado en la entidad.

En este acto que se realizará a las diez de la mañana en la plaza La Bacante, ubicada en el Trigal, los representantes de las organizaciones civiles, gremios y partidos expondrán las líneas generales de las políticas que llevarán a cabo después del acto electoral.

La actividad contará con la presencia del diputado Stalin González, quien se dirigirá a los presentes.

MCO/ACN

No deje de leer: A debatir reta Henri Falcón a Nicolás Maduro en Carabobo