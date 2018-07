Rusia prohibió las corridas hasta Qatar 2022 y eliminó España en penales

Rusia prohibió las corridas de toros y eliminó a España en los tiros penales, para alcanzar los cuartos de final; del Mundial tras terminar con empate a 1 en los 120 minutos y al final de la lotería 4-3 en; el estadio de Luzhnikí.

Un equipo español que implantó un récord de más pases completados en un partido mundialista con 1.031, por apenas 202; del anfitrión pero al final su portero Igor Akinféev, que fue la figura, no solo por detener o adivinar dos; penas máxima de la lotería, también en los 120 minutos frenó a los “matadores” de la Roja.

Rusia prohibió la furia

Fue un partido donde España, luego del autogol de Ignashévich a los 11 minutos, especuló, mucho toque, pero hasta ahí; porque no mostró potencia, mientras que su rival, quizás pensando en los 3-0 que le propinó Uruguay, pues también buscó; por lo menos conseguir la forma de ir por la igualada. Rusia prohibió esa furia que España siempre monta pero; también colocar a un equipo que se plantó con una línea media de cinco y la retaguardia dura.

España desdibujada que caminaba por el Mundial 2018 necesitaba una mano de entrenador. Poner freno al despropósito se convertía en; obligatorio y con los focos apuntando a Fernando Hierro, al seleccionador accidental no le tembló el pulso para revolucionar el; once y sentar a Iniesta. Quizá la intrascendencia de Silva le hacía merecedor del banco antes que a Andrés, que; esperaría el momento de cambiar un panorama al que España se condujo voluntariamente.

Gol y mezquindad

El movimiento de tres media puntas con libertad como Isco, Silva y Asensio debía derrumbar la rigidez del bloque. Pero; el duelo se desequilibró en la primera incorporación de Nacho, novedad en el costado derecho. La falta al segundo palo; con intención de Asensio buscó al capitán. Ramos celebró su gol más perseguido, tras buscar el remate cayendo con su; pie derecho. FIFA se lo dio a Ignashévich que en su afán por frenar al rival perdió de vista el esférico.

De ahí en adelante, España se olvidó de atacar, como si su gol fuese garantía de éxito por su labor; defensiva en un torneo instalada en el error continuo.

Claro penal de Piqué

Piqué añadía uno más a la colección de despropósitos. Saltó de espaldas tras córner, con los brazos arriba y el; testarazo de Dzyuba le golpeó. Penalti claro. La ocasión para la resurrección de De Gea, engañado en el lanzamiento.

Es diana le dio confianza al sistema del local, esperar al rival. Rusia prohibió cualquier ataque de la Roja. Le regaló el balón, por eso el récord de pases de los españoles, pero fueron solo eso pases.

Iniesta entró y estuvo cerca

El de Hierro consistía en retirar al Silva más intrascendente para dar paso al héroe de Johannesburgo. Con Iniesta la; precisión debía crecer y la presencia en la zona de peligro. Solo un centro de Asensio rematado con el muslo; Alba había avisado de las intenciones.

También entró Iago Aspas en punta para sacar provecho del cansancio del rival. Con el pecho le dejaba a Iniesta; la oportunidad de enganchar un disparo ajustado que sacaba Akinféev en su estirada. Su doble parada la completaba con el; remate cruzado de Aspas. De nuevo Rusia prohibió cualquier grito de gol.

Rusia no falló

Los fallos de Koke y Aspas mandaban a casa a una candidata que en ningún momento lo demostró, ambos tapado; por Ignashévich, ahora héroe, pero también la efectividad y sobre todo seguridad de sus cobradores.

Así Rusia prohibió a la Roja seguir haciendo faenas y lo despidió hasta la próxima cita en Qatar 2022, de segundo con otros protagonistas, con la ida de Iniesta y otros que no les alcanzará el tiempo.

Impresiones

“Hemos sufrido mucho sin el balón. España tiene a los mejores jugadores del mundo. Yo creo que de los mejores prácticamente todos son españoles.” Denís Chéryshev

“Cambiamos el sistema porque uno de nuestros jugadores estaba sancionado. Tuve que hablar más con mis jugadores estos días, para explicarles y convencerles, porque no es el sistema que nos gusta. Pero era el mejor para jugar contra España.” Stanislav Cherchésov

“Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así. Me deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. No hemos sido capaces de dar el salto”. Andrés Iniesta

“Me voy a ver obligado a llegar a Catar con la barba blanca. Es duro, es jodido, porque cuesta volver a un Mundial. Son muchos años por delante, muchos sacrificios, mucho trabajo invisible, muchas horas que no se aprecian, que no se ven, mucho esfuerzo y mucha dedicación.” Sergio Ramos

“Es o ha sido un placer entrenarlos. Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y éste no era el plan. No tengo reproche alguno para este grupo de jugadores. Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza.” Fernando Hierro

Ficha técnica

España (1): De Gea; Nacho (Carvajal, 70’), Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Silva (Iniesta, 66’), Marco Asensio (Rodrigo, 104’); y Diego Costa (Iago Aspas, 80’). DT. Fernando Hierro.

Rusia (1): Akinféev; Mario Fernandes, Kutépov, Kudriashov, Ignashévich, Zhirkov (Granat, 46’); Zobnin, Kuziáev (Erokhin, 97’); Samédov (Chéryshev, 61’), Golovín y Dzyuba (Smolov, 65’). DT. Stanislav Cherchésov.

Goles: Ignashévich (11’, autogol) y Dzyuba (41’, penal).

Tanda de penaltis: Piqué Iniesta, Ramos. Fallaron: Koke y Aspas; Smolov, Ignashévich, Golovin y Chéryshev.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda). Amonestados: Piqué (40’); Kutépov (54’) y Zobnin (71’). Escenario: Estadio Luzhnikí lleno. Asistencia: 78.011 espectadores.

