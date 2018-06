Rusia echa a andar su Mundial y Arabia Saudí medirá qué tiene el anfitrión

Rusia echa a andar su Mundial en una ceremonia donde el presentaron será el emblemático portero español Iker Casillas sin; mandatarios de Occidente y mejor aún el debut de Juan Antonio Pizzi con el combinado de Arabia Saudí, el primer; examen de un anfitrión inmerso en un mar de dudas.

El estadio Luzhniki de Moscú será el escenario donde se echa a andar esta historia que cada cuatro años y; por penúltima ocasión contará con 32 finalistas, ya que en Qatar 2022 cierra este ciclo y en 2026, en el; primer Mundial con tres anfitriones, EE.UU, México y Canadá arrancará la nueva era de 48 naciones.

Echa a andar ¿un sueño o una pesadilla?

Esa es la pregunta desde este jueves, cuando a las 11:00 am (hora venezolana) el àrbitro argentino Néstor Pitana suene; el silbato y echa a andar el campeonato, sobre todo con una escuadra rusa en sus dos últimos encuentro cayó; ante dos divisas que no estarán presente, Austria (derrota) y Turquía (empate).

Eso ha hecho incrementar la incertidumbre acerca del rendimiento del conjunto que dirige Stanislav Cherchesov que, salvo momentos puntuales ha; tenido un rendimiento en líneas generales muy alejado de lo que el país espera.

Siete juegos sin aquello

Siete partidos lleva Rusia sin ganar. No consigue vencer desde el pasado 7 de octubre, cuando se impuso a Corea; del Sur por 4-2 en Moscú. En la última Copa de las Confederaciones tan solo fue capaz de superar a; Nueva Zelanda.

Tiene un buen grupo sobre el papel para progresar, pero a la vez peligroso. Con Uruguay como gran rival a; priori Egipto se presenta como la otra amenaza y Arabia Saudí, de regreso a un Mundial doce años después acude; como el conjunto más asequible.

La presión del debutante

La presión del debut y de su condición de anfitrión son datos a tener en cuenta para Rusia que echa; a andar la polémica Copa, por todo lo que se tejió para conseguir la sede, que también le salpicó al; próximo anfitrión catarí.

Rival más liberado

Sin duda que el rival también echa a andar su expreso, pero encara el encuentro más liberada de tensión con; la ilusión por bandera y se agarra a las numerosas sorpresas que ha habido en la historia de los partidos; inaugurales de la Copa del Mundo.

Pizzi, que meses atrás lamentaba amargamente no haber podido clasificar a Chile para Rusia 2018, encontró poco después esta oportunidad; tras la salida del banquillo asiático de Edgardo Bauza.

Sabe que el objetivo de alcanzar las eliminatorias es más que complicado, pero ha logrado disponer de una larga preparación; para armar un bloque con jugadores prácticamente desconocidos en el panorama internacional de elite.

Hombres como Yahya Al-Shehri, Salem Al-Dawsari y Fahad Al-Muwallad han pasado varios meses en clubes españoles como Leganés, Villarreal y; Levante, pero apenas han podido jugar y exponer su potencial.

Mejores resultados lo alientan

Los encuentros preparatorios, al contrario que en el caso ruso, han alimentado sus ilusiones. Salvo la clara derrota contra Perú; los triunfos en España frente a Argelia y Grecia y las derrotas ajustadas ante dos potencias como Italia y Alemania; fortalecen su ánimo.

Es, por lo tanto, un rival con mínimo pedigrí pero que se antoja en cierto modo peligroso para Rusia si; no mejora su nivel notablemente. Los saudíes no regalarán nada y tratarán de dar la primera sorpresa del torneo para; intentar emular el éxito de Estados Unidos’94, cuando superaron la primera fase.

Duelo estratégico

Cherchesov y sus hombres saben que se presenta un partido de una dirección, ante un rival que tratará de; cerrar espacios y esperar alguna acción aislada a la contra. Para ello habrá que esperar a ver si mantiene; la idea de los tres centrales y dos laterales profundos que abran el campo y a los saudíes, o con; una vocación más ofensiva de lo que se prevé por ejemplo ante Uruguay, forma con un clásico 4-4-2.

Rusia sobre todo se confía en su atacante Fiódor Smolov. El delantero del Krasnodar está llamado a ser la referencia; de esta selección para acabar con el maleficio mundialista y por fin dejar atrás tantas ediciones sin superar la fase; de grupos desde la caída de la URSS en 1991.

Denis Cheryshev, el único de la plantilla rusa que milita en la Liga española, podría tener su oportunidad si el; encuentro se le tuerce al conjunto anfitrión. Podría servir de desatascador por la banda izquierda con su velocidad y llegada; sería alcanzar el sueño que su padre, Dmitri, no pudo conseguir, jugar en un Mundial.

Sin nada que temer

Pizzi ha convencido a sus hombres de que no tienen nada que temer y que por lo tanto en el; escaparate del partido inaugural pueden salir al campo a exponer todas sus cualidades. Reformó el 4-3-3 que Bert van Marwijk; usó durante toda la fase de clasificación y apostó por un 4-2-3-1 que será el que probablemente disponga ante Rusia; lo que le otorga una presión más alta.

Preocupa, no obstante, en particular la sequía de su goleador, Mohamed Al-Sahlawi. El delantero de Al Nasr, autor de 16; tantos en 14 partidos de clasificación -ocho frente a Timor Oriental-, hace ya casi un año que no ve portería; con los “halcones verdes” del desierto. Pese a ello, debe liderar el ataque saudí.

Alineaciones probables

Rusia: Akinféev; Mario Fernandes, Ignashévich, Kudriashov, Zhirkov; Zobnin, Kuziáev, Golovin, Samédov; Alexéi Miranchuk y Smólov. DT. Entrenador: Stanislav Cherchesov

Arabia Saudí: Abdullah Al-Mamuaiouf; Yasir Al Shahrani, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Mansour Al-Harbi, Yahia Al Shehri, Salman Al Faraj, Salem Al-Dawsari, Abdulmalek Al Khaibri, Hussain Al-Moqahwi, y Mohamed Al Sahlawi. DT. Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG). Escenario: Estadio Luzhniki, de Moscú. Capacidad: 81 500 espectadores. Hora: 11:00 am (Hora venezolana)

