Rodríguez Torres está saludable a pesar de pérdida de peso

El presidente Nicolás Maduro, desistió en su idea de asistir a la Cumbre de las Américas sin la invitación de Perú. El primer mandatario que inicialmente había mostrado una posición firme de acudir a la cumbre, dijo este jueves que ir a esa reunión no es su prioridad porque solo es una pérdida de tiempo.

Con estas declaraciones el Ejecutivo desechó su intención de presentarse en la cumbre pese al rechazo de la mayoría de los países miembros, entre ellos la nación anfitriona, Perú. Para Maduro los jefes de Estado no aportan algo relevante a la cita diplomática porque su intención es pasear, hacer turismo.

De acuerdo con el jefe de Estado el encuentro entre los mandatarios de la región americana no plantea ni promueve la solución a las dificultades sociales que viven sus países. “Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, ahí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, ahí no se toma ninguna decisión”, dijo en rueda de prensa desde Caracas.

La determinación de los países miembros de mantener al margen a Nicolás Maduro por considerar que incumple con los preceptos democráticos, llevó al mandatario venezolano a replantear la participación de su país en relación con la cumbre, pensamiento que ya dejó ver ayer. “Lo que estamos dando es un combate por la dignidad, y en el combate por la dignidad estamos reflexionando, pensando qué vamos a hacer en relación con esa Cumbre de las Américas, y cuando ya esté totalmente decidido así lo anunciaré”, adelantó el Presidente según publicó EFE.

Nicolás Maduro aseguró que cuenta con el respaldo del pueblo peruano que realizará acciones de protesta para apoyarlo, aunque no dijo cuándo ni dónde se llevará a cabo esa manifestación ciudadana. “Sé lo que el pueblo peruano va a hacer, porque el pueblo peruano se está convocando a las calles y sé para qué”.

ACN

