Rivas: Venezolanos pierden derecho a sufragar

El diputado al Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Julio César Rivas, lamentó que el Consejo Nacional Electoral no haya convocado a elecciones regionales el pasado mes de diciembre de 2016 y haya incumplido con el cronograma electoral.

Explicó que ocuparán curules dando continuidad administrativa en los espacios del poder público regional, ante la ausencia de nuevos legisladores y gobernadores, elecciones que debieron realizarse el pasado mes como lo establece la constitución.

Rivas hizo un llamado a la ciudadanía, a no dejar pasar este hecho por debajo de la mesa. “En todos los estados, a los diputados nos toca seguir al frente en un poder que constitucionalmente no nos corresponde porque el Gobierno no le dio la oportunidad al pueblo de elegir a quienes desean que los representen a nivel parlamentario”, sentenció el legislador.

Señaló que es importante que los venezolanos comiencen a hacer presión para solicitar elecciones de gobernadores y legisladores ya que, asegura que al estar vencidas, pareciera que lo que quiere el Gobierno es enquistarse en el poder.

“Cercenaron nuestro derecho a revocar al Presidente de la República y ahora por debajo de la mesa anularon el derecho a elegir a Gobernadores y Legisladores“, criticó Julio Rivas.

Sobre el nuevo gabinete ministerial, señaló que las palabras de Nicolás Maduro son de amedrentamiento e intimidación. “Nosotros como liderazgo político de mayoría en el país, lo que queremos es extenderle la mano para lograr una transición y pasar del desastre al que nos ha llevado el Gobierno de Maduro a uno sólido elegido a través de la elección popular”.

Manifestó que en el 2009, el responsable de su captura fue el actual vicepresidente Tareck El Aissami, y quien, por órdenes de Hugo Chávez, sirvió de intermediario para la liberación de presos políticos en aquella época. “Es por esto, que espero que esos canales de comunicación sirvan para establecer una transición en el país, para que dentro de poco tengamos nuevas elecciones y que el país pueda salir del hueco en el que se encuentra”, concluyó Julio Rivas.

Foto: Archivo.

Nota de prensa.