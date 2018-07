No deje de leer: Cartón de huevos ya cuesta 4 millones de bolívares

Según medios locales, el Gobierno volverá a fijar precios; a algunos de los productos mencionados anteriormente, sin embargo; no se han hecho anuncios formales.

No es la primera vez que los Gobiernos que mantienen en pie a la llamada revolución bolivariana; que instauró el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) intentan fijar los precios; y esto ha sucedido, además, en el marco de un control de cambio que se instauró en 2003; y aún se mantiene bajo esquemas que han variado y a los que pocos tienen acceso.

Cussano dijo además que desconocía el motivo por el que el Gobierno no hizo los anuncios hoy; pero que “en todo caso lo que no es menos cierto; es que en ninguna de las reuniones que se han dado se han tomado decisiones; de carácter sistémico y estructural”.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), que rechaza esta medida; debido a que en el país los precios suben en cuestión de horas debido a la hiperinflación; había señalado esta semana que el Gobierno no se había reunido con todos los sectores.

Esta medida tiene como objetivo “armonizar toda la cadena de productores, distribuidores, comercializadores; para que no existan distorsiones en ninguno de los eslabones de la economía real”, señaló.

“Hay noticias, mañana compartirá con ustedes en rueda de prensa el vicepresidente de economía; sobre los precios acordados de los principales rubros del país; muy importante en la aplicación de la Ley de Precios Acordados aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente”; aseguró el primer mandatario durante una reunión con el gabinete económico. El anuncio no se produjo.

Continue Reading

Publicidad