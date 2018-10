Resultado del Béisbol venezolano

Resultados del béisbol venezolano del sábado #13Oct (Posiciones)

Los Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y los Tigres de Lara lograron este sábado victoria en el segundo día de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2018-2019.

Los Tiburones de La Guaira consiguieron su primera victoria al blanquear 3-0 a los Leones del Caracas, en un juego disputado en el Estadio Universitario de Caracas.

Las dos primeras carreras de “Los Salados” llegó en la parte baja de la cuarta entrada, luego de un rodado de Ozney Guillén y un hit de Carlos Herrera. La última raya para los locales llegó en la baja del octavo inning por un error del caraqueño Leobaldo Piña, refiere el portal web de la LVBP.

Por su parte, los Cardenales de Lara lograron su segunda victoria consecutiva y logran posicionarse primero en la tabla de la temporada, al derrotar 9-5 a los Bravos de Margarita, en un encuentro disputado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimento.

Asimismo, Caribes de Anzoátegui consiguieron su primera victoria de la temporada de béisbol profesional al vencer con pizarra de 4-0 a Águilas del Zulia, en un partido realizado en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Mientras, en el Estadio Jose Perez Colmenares de Valencia, estado Carabobo, los Navegantes del Magallanes cayeron con pizarra de 7-2 ante los Tigres de Aragua y se adjudica su primera victoria de la temporada.

A continuación la tabla de posiciones:

ACN/LVBP/AVN/

Foto: Cortesía LVBP/@tiburones_net