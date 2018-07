Una de las series animadas más conocida en todo el mundo, Los Rugrats; regresa con una nueva temporada, la cual contará de 26 episodios y tendrá a todos sus personajes originales de vuelta.

La información la dio a conocer el canal de televisión infantil Nickelodeon. Por otro lado; el presidente de Paramount Players, Brian Robbins; señaló a través de un comunicado que los niños que crecieron con Tommy Pickles y el equipo de Rugrats ahora podrán compartir esa experiencia con sus propios hijos.

Los productores ejecutivos de este proyecto estará a cargo de sus creadores originales, Arlene Klasky, Gábor Csupó y Paul Germain.

De igual manera, se dio a conocer por el canal ya mencionado; que próximamente se prepara un lanzamiento de una película de Rugrats en live action, la cual tendría una fecha tentativa para noviembre de 2020. Cabe destacar, que en este proyecto se representará la cuarta aventura de los pequeños, que ya en 1998, 2000 y 2003 nos sorprendieron con películas animadas.

No serán los únicos de regreso

Los Rugrats no son los únicos que volverán, pues las Pistas de Blue también vendrá con una nueva temporada, según información de Nickelodeon; mientras que La vida moderna de Rocko e Invasor Zim contarán con especiales de Televisión.

El canal infantil de Nickelodeon; es emblemático para todos los niños respecto a las caricaturas de los años 90, con títulos como CatDog, Hey Arnold!, La vida moderna de Rocko, la conocida Rugrats y Aventuras en pañales.

