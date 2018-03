Reelegido Vladimir Putin como presidente de Rusia

Otro preso político se escapa de cárcel venezolana, el argentino-venezolano Marcelo Crovato: Marcelo Crovato, abogado y defensor de derechos humanos, otro preso político del régimen de Nicolás Maduro, logró escapar después de tres años de una cárcel venezolana y este año es el segundo que se evade, el primero fue el ex alcalde Antonio Ledezma.

El abogado y activista de derechos humanos argentino-venezolano Marcelo Crovato logró escapar del régimen de Nicolás Maduro que lo mantuvo preso durante tres años por defender a personas cuyas residencias eran allanadas por la policía durante las manifestaciones del 2014.

Crovato, quien incluso intentó ahorcarse en una cárcel venezolana cuando le ratificaron su detención, es el otro preso político escapado, salió de Venezuela el sábado junto con su esposa y sus hijos y cruzó la frontera con Colombia, desde donde planeaba trasladarse a Argentina.

Este es el segundo prisionero político que se le escapa a Maduro en menos de un año. En noviembre del año pasado el líder opositor Antonio Ledezma huyó de su prisión domiciliaria y ahora se encuentra en España desde donde mantiene una férrea oposición al mandatario venezolano y realiza giras internacionales para denunciar lo que considera desmanes del régimen contra la Constitución y los ciudadanos de su país.

Crovato, defensor de derechos humanos, relató en un audio grabado por Marcelo Mendieta que circula por las redes sociales, cómo fue su llegada a Colombia.

“Hay una tradición en las cárceles venezolanas que dice que no debes volver a mirar a la cárcel porque si lo haces, uno regresa. Cuando iba avanzando (hacia la frontera) no quería ver hacia atrás y me decía falta poco, estoy cerca de la raya que marca la frontera”, dijo.

Ledezma escapa y anuncia gira internacional para luchar por Venezuela

El dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma, uno de los prisioneros políticos del régimen de Nicolás Maduro más conocidos en el mundo, escapó del país a través de la frontera con Colombia, y tenía previsto dirigirse próximamente a España, como primer parada en una gira internacional para promover la causa por la democracia venezolana.

Al llegar vio un cartel de la Policía de Colombia y dijo que sintió un “alivio increíble. Se me aguaron los ojos y ahí sí me volteé a ver a Venezuela y repetí mi promesa de seguir luchando por verla libre. Lloré y me di la vuelta y comencé a caminar hacia Colombia”.

El caso de Crovato fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Amnistía Internacional Argentina dijo en el 2017 la detención de Crovato, de madre venezolana y padre argentino, se realizó el 22 de abril del 2014 mientras asesoraba legalmente a una pareja víctima de un allanamiento.

Antonio Ledezma fue sacado en pijamas de su residencia

El alcalde opositor Antonio Ledezma fue sacado en pijamas de su vivienda en Caracas por funcionarios encapuchados del Sebin.

“Su detención estuvo basada en testimonios anónimos que resultaron ser dos agentes encubiertos actuando sin autorización ni de la fiscalía ni del juez de la causa. Se le imputan delitos de asociación para delinquir, obstrucción de vías, intimidación pública e instigación pública a desconocer las leyes”, indicó.

Intentó suicidarse dos veces y debido a su frágil salud, en febrero del 2015 le fue otorgada la prisión domiciliaria, según Amnistía Internacional Argentina.

Crovato estuvo tres años en una cárcel sin juicio ni sentencia y la audiencia preliminar, que según el Código Penal venezolano debe hacerse a los dos meses de la detención, fue postergada 40 veces, agregó.

