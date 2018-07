Rectora de la UCV pidió respeto para las autoridades de la UC

La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, se solidarizó con las autoridades de la UC.

Llamó a respetar a la rectora Jessy Divo de Romero, durante el programa de este domingo, conducido por el periodista Carlos Croes, en Televen.

“En primer lugar es una dama y segundo lugar es la rectora de la universidad más importante de la zona”, sostuvo en alusión a los ataques que ha recibido del gobernador Rafael Lacava.

“Nosotros tenemos que exhortar clara y firmemente a las personas que teniendo una posición política o afectos al Gobierno atropellan a la Universidad de Carabobo”.

“La profesora Romero fue secretaria de la UC, vicerrectora académica y hoy es la rectora”.

“Al igual que nosotros ella no está allí porque quiere estar. Ella está allí porque el TSJ, lo hemos dicho en varias oportunidades, dictaminó una sentencia en la cual obligó a las autoridades universitarias a permanecer en sus sitios hasta tanto se realicen las elecciones universitarias”.

“Y las elecciones convocadas por las comisiones electorales de las universidades recibieron el mandato del TSJ y simplemente respetaron el mandato que suspende las elecciones decanales y rectorales”, aclaró.

Rectores universitarios no pertenecen al Frente Amplio

También aclaró que los rectores universitarios no pertenecen al Frente Amplio de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Yo no formo parte del Frente Amplio, los rectores tampoco, eso no quiere decir que en algún momento no nos reunamos”.

Consideró positivo que se formen mesas de trabajo para producir una unidad electoral “pero pensar que vamos a estar alrededor de una candidatura sin explicación, sin esperanza y sin que la gente se entusiasme, crea confusión y el venezolano de a pie se siente desesperanzado

“Creo que hay que deslastrase del personalismo. Un pensamiento o partido único no estamos de acuerdo, por eso tal vez ha sido tan difícil agrupar a todos en una sola tendencia”, apuntó.

Presupuesto universitario es insuficiente

Asimismo, reiteró que el presupuesto universitario es insuficiente para el normal funcionamiento de la casa de estudios lo que se suma a los deteriorados salarios de los profesores universitarios. “¿Por qué están protestando las enfermeras y el sector salud? Porque no tienen condiciones salariales mínimas que les permita vivir bien, la protesta es generalizada en todos los sectores y la universidad no escapa de estar en las mismas condiciones en que está el país”.

