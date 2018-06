Realizarán en Valencia conversatorio “Mujer vs mamá”

No deje de leer: ServiciosHosting.com adquirió tecnología para mejorar rendimiento de servidores

“Mi mensaje es que tienen que conseguir todo sin desplazarse como ser. Si sus proyectos no son compatibles con la maternidad, hay que tener nuevos, porque al ser mamás; no se nos acaba la vida”.

“No nos limitemos, ser mamá es un proyecto más no es el único. No hay que hacer diferencias, hay que buscar desarrollar cada uno de los roles; esposas, hijas, amas de casa, mamá”.

El miércoles 27 de junio se realizará en Valencia el conversatorio “Mujer vs mamá”, que tiene como objetivo orienta al género femenino, sobre cómo asumir la maternidad sin desplazar los demás roles.

