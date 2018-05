Reactivadas operaciones en planta de Alimentos Kellogg´s

Ya no extraña que a diario el venezolano tenga entre otras cosas lidiar con la falla en los diferentes sistemas digitales a la hora de realizar cualquier trámite.

Uno de los ya comunes es realizar transacciones bancarias y rogar a dios y cualquier santo poder ejecutar cualquier transacción.

Este miércoles les tocó el turno a los usuarios del Banco Mercantil, quienes hasta ahora no han podido ejecutar ninguna operación a través de los diversos canales que ofrece dicha entidad financiera para la realización de sus operaciones electrónicas.

La falla también afecta las transacciones con tarjetas de débito y crédito.

A través de twitter usuarios han reportado la falla persistente en la plataforma digital de Mercatil.

Por su parte la entidad emitió un comunicado a través de la misma red social indicando que “Presentamos una incidencia temporal en nuestros sistemas que trabajamos para resolver. Le informaremos cuando pueda ingresar a nuestros canales electrónicos. Disculpe los inconvenientes. Buenos días.

¡Ojo! Banco Mercantil presentando fallas en su plataforma tecnológica. En lo particular, vía internet sólo muestra los pasivos, no me mostró los activos en consulta esta mañana. Me informaron estar trabajando para solventar esta falla. #16May #15May

— René Rojas (@RenRojas) May 16, 2018