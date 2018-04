Razones para no participar en presidenciales del Frente Amplio tienen que ver con sistema electoral

Carlos Santafé, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo, no desestima lo planteado por Francisco “Pancho” Pérez Lugo, dirigente regional de UNT, acerca de un encuentro entre el Frente Amplio Venezuela Libre y el candidato Henri Falcón, para definir ir o no a elecciones, pero hace la observación de que objetivamente hay dos líneas políticas absolutamente distintas.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente Francisco “Pacho” Pérez Lugo consideró ineludible una reunión con prontitud de todas las organizaciones que adversan al Gobierno Nacional, a fin de acordar una solución a las diferencias que surgen en el seno de la oposición frente al proceso electoral.

“La declaración de ¨Pancho¨ puede tener muy buenas intenciones, y en efecto, como lo conozco sé que puede estar sinceramente interesado en una actitud unitaria, lo que pasa es que objetivamente hay dos líneas políticas absolutamente distintas”, sostuvo el experimentado político.

“El Frente Amplio ha decidido no participar en las elecciones por razones muy conocidas que tienen que ver todas con el sistema electoral que no permitirá, en ningún caso, la sustitución democrática en el poder. Si nosotros no logramos cambiar toda esa estructura que se ha formado que comienza en la cúpula del CNE, y termina en la mesa electoral, en la cual la gente vota pero no elige no será posible nunca el cambio democrático en Venezuela. Eso es lo que nos ha hecho a nosotros tomar la decisión de no participar en este proceso. No se trata de ser abstencionista o no, consideramos que el voto es la manera de cambiar un país, lo que pasa es que en este momento en Venezuela es imposible”.

Citó que las demostraciones en relación a encuestas que dicen que Maduro está en minoría, se tienen desde hace muchos años, cosa que también se reflejaron en las elecciones regionales, pero sin embargo, ganaron casi todas las gobernaciones”.

“Y todos los que participamos tratando de estructurar la unidad en ese momento con un candidato unitario para todos, nos dimos cuenta de que era imposible, sencillamente porque habían montado todo un operativo y un aparataje, tanto de estructura de campaña que la oposición venezolana no puede superar”.

“Yo pienso que con Henri Falcón nos vamos a reencontrar después, porque va a sacar los votos que el Gobierno quiere asignarle, que es una cuestión ya predeterminada. Después de eso nos rejuntaremos todos de nuevo en la lucha que tiene que hacer Venezuela que es la lucha por conseguir la sucesión democrática en el poder, lo cual será posible con elecciones libres, justas y competitivas”, precisó.

Marlene Piña Acosta/ACN

