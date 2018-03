Rafael Ramírez repudió detenciones de Torres y López

Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) rechazó las aprehensiones de Miguel Rodríguez Torres y Alexis López, ambos con rango de mayor general en condición de retiro, disidentes del Gobierno de Nicolás Maduro. El ex alto ejecutivo de la empresa más importante del país también cuestionó la aprehensión de otros oficiales.

El ex diplomático venezolano emitió su opinión en su artículo que publica en el portal de noticias Aporrea. En el contenido aseguró que el ex ministro de Relaciones Interiores y el ex secretario del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) fueron “centauros” del ex presidente Hugo Chávez.

El político, que durante muchos años estuvo al frente de cargos relevantes en el actual período chavista, también manifestó su rechazo a la orden de captura emitida contra del mayor general retirado del Ejército, Clíver Alcalá Cordones. “No puedo dejar de expresar mi solidaridad con él (Rodríguez Torres) y el resto de los oficiales en estos momentos difíciles para ellos y sus familias”, expresó en el amplio escrito.

En opinión de Ramírez las acciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro conducen a la nación hacia el establecimiento del fascismo, un movimiento político caracterizado por el totalitarismo. “Están sembrando odio, intolerencia, la conducción del madurismo es la única responsable de esta situación”, sententió.

Además consideró que el “madurismo” solo “es como una cosa que capturó al chavismo, se apropia de sus espacios con violencia, para luego destruirlos, vaciarlos de contenido, hacerlos indiferentes, dóciles, quitarles todas sus capacidades de reacción”.

Rafael Ramírez, también lamentó la crisis que atraviesa la empresa petrolera al señalar que “no quería el comandante que se destruyera a Pdvsa, para luego abrir las puertas al regreso de las transnacionales petroleras sin el control mayoritario de Pdvsa, no querría Chávez el retorno de Exxon Mobil y el regreso de la Apertura Petrolera”, dijo.

ACN/Prensa digital

