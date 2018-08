Un rayo causó desplome del puente en Genova

Se desplomó puente en Genova, Italia. Testigos del suceso han relatado que instantes antes de que el puente se viniera abajo; un rayo impactó en la estructura del viaducto. Decenas de muertos al derrumbarse un viaducto de una autopista en Italia. La sección colapsada del puente de la ciudad de Génova pasa por encima de una zona densamente poblada. “Inmensa tragedia” titularon las redes y reportes de radio y televisión. El viaducto de Polcevera, conocido también como el puente de Morandi.

Se desplomó por causas extrañas

Un viaducto de una importante autopista de la ciudad italiana de Génova se derrumbó este martes. El viaducto de Polcevera, conocido también como el puente de Morandi, que se alza en la autopista A10, se desplomó por causas desconocidas, aunque testigos afirman que un rayo impactó la estructura. Hasta la zona se desplazaron efectivos de las fuerzas de seguridad, de los Bomberos y ambulancias.

La sección colapsada del puente pasa por encima de una zona densamente poblada. La mayor parte de los fragmentos del puente han caído al río, pero algunos bloques se han precipitado sobre edificios residenciales e industriales.

Los equipos de rescate han comunicado que hasta el momento se han confirmado al menos 35 muertos y otros 13 heridos.

Por su parte, en declaraciones a la prensa local, el viceministro de Transporte e Infraestructura, Edoardo Rixi, indicó previamente que se lograron sacar de los escombros los cuerpos sin vida de 22 personas.

“Decenas de muertos entre los que cayeron del viaducto y quedaron atrapados bajo los escombros”, dijo el director del servicio de emergencia local, Francesco Bermano, a la agencia Adnkronos​​​.

Entre tanto, el diario La Stampa informa, citando a los equipos de rescate, de que el derrumbe parcial del puente ha dejado “al menos 20 muertos y varios heridos”.

Atrapadas en los escombros vehículos y personas

Informes preliminares señalan que el puente habría colapsado debido a una falla estructural. Además, la prensa local alerta de que bajo los escombros se encontrarían varias personas y vehículos.

El ministro italiano de Infraestructura y Transporte, Danilo Toninelli, ha calificado el desplome del puente como una “inmensa tragedia”.

Las autoridades locales han cerrado parte de la autopista A10 a ambos lados del viaducto afectado.

Un rayo impactó la estructura del puente Morandi

Testigos del suceso han relatado que instantes antes de que el puente se viniera abajo, un rayo impactó en la estructura del viaducto.

En declaraciones brindadas a RT, Margherita Schenardi, testigo del suceso, dijo que cada año las fuertes lluvias y el incremento del caudal del río generaban preocupación en torno a la seguridad del viaducto, debido a que era una estructura “demasiado vieja”. Sin embargo, Schenardi no descarta que el puente haya colapsado por el impacto de un rayo.

Por su parte, a partir de informes preliminares, el Consulado General de Rusia en Italia ha comunicado ya que el accidente ha dejado al menos 5 muertos.

El puente de Morandi, construido en la década de 1960, se encuentra entre los distritos de Sampierdarena y Cornigliano. Mide más de un kilómetro y se levanta hasta una altura de 90 metros sobre la superficie.

