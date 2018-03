El misterio de las enigmáticas luces púrpuras observadas en el cielo de Canadá, distintas a las auroras boreales, fue resuelto por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por su sigla en inglés) con ayuda de Notanee Bourassa, un astrónomo aficionado.

El fenómeno celestial de luces purpuras en cielo de Canadá, bautizado como Steve, tenía una naturaleza poco clara hasta que Bourassa explicó que se trata de un tipo diferente de aurora, que aparece en latitudes mucho más bajas y es causado por la interacción entre las partículas solares cargadas y las líneas del campo magnético de la Tierra.

A diferencia de las auroras boreales, las luces purpuras que suelen ostentar una forma ovalada y aparecen principalmente en colores verdes, azules y rojos en las últimas horas del día, Steve es de color morado y cuenta con una estructura verde que se agita entre 20 minutos y una hora antes de desaparecer.

Ambos fenómenos tienen el mismo origen, al ser el resultado de la interacción entre las partículas solares cargadas y las líneas del campo magnético de la Tierra.

De acuerdo a la agencia aeroespacial, el fenómeno demuestra que se están produciendo procesos químicos desconocidos.

Asimismo, consideran que el hallazgo puede ser una pieza clave para entender mejor cómo funcionan los campos magnéticos de la Tierra y el modo en el que interactúan con las partículas de radiación cósmica provenientes del espacio.

✔@NASA – Seen STEVE? Glowing in purple & green colors, a new celestial phenomenon, known as STEVE, is caused by charged particles from the Sun colliding with Earth’s magnetic field. Discover how you can help us study these dancing lights by sending your pictures: http://go.nasa.gov/2phTVT5

Video:

