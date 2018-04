Al descubierto tiranos de América que respaldan al dictador de Siria: Por Coromoto Álvarez.- Los tiranos que aún sueñan con perpetuarse en el poder frente al rechazo de los pueblos de América quedan al descubierto por respaldar al dictador de Siria, médico asesino que impide investigar las armas químicas que utilizó para envenenar a sus adversarios, según dictamen de la Organización Mundial de la Salud.

La ausencia forzada de los mandatarios de Cuba y Venezuela en la cumbre que se celebró en Lima para demandar la restitución de la democracia en estas dos naciones caribeñas, no se tradujo en excusa para que Raúl Castro y su colono Nicolás Maduro pudiesen evitar que los presidentes americanos sancionaran sus procedimientos sanguinarios y antipopulares, para mantener a los cubanos y venezolanos en la esclavitud de cárcel y calle, hambre y miseria comiendo basura, mientras sus elites en complicidad con el narcotráfico procedente de Bolivia y de la guerrilla colombiana incrementan sus fortunas. Tiranos al fin.

El fracaso del foro despótico de Sao Paulo en la reunión cimera de Lima, es ocultado por tiranos, quienes utilizan las mismas tácticas y estrategias al estilo del hijo del gran Putin en Rusia para desinformar al mundo. Con el pretexto sin subterfugio alguno de apoyar al genocida sirio cuya familia lleva casi medio siglo en los comandos de una tiranía inadmisible que niega cualquier sesgo de libertad a los condenados en el patíbulo.

Con Lula entre rejas, no por las buenas sino por las cosas malas que hizo. Cristina Fernández en Argentina a punto de melcocha y el pobre Evo sin jeba y su discurso monosílabo, no encuentran de qué palo ahorcarse; mientras los milicianos de la tercera edad, rodilla en tierra, hacen esfuerzos supremos al levantarse con sus puntadas de lumbago, alienados por la arenga vacía y engañosa de ‘’ patria’’ y ‘’pueblo’’ para aupar la ignorancia pisoteada en su alfombra roja por una ideología que inventaron los más perversos para destruir el progreso de la humanidad que hace estragos hoy en Venezuela.

Tal cual precisa el analista de asuntos internacionales y profesor universitario, Eloy Torres, Rusia con una economía comparable apenas con la de Nueva York, sobrevive como la cucaracha, no tiene con qué sentarse. Quizá por esa circunstancia, por falta de recursos, no responde los ataques de Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido y Francia a los almacenes de armas químicas en Siria.

¿ Qué sucede con China? El nuevo mandamás del gigante amarró su loco, el enano dictador de Corea del Norte. ¿ Por qué? Pues a los chinos comunistas les dio ahora por entretenerse con los juegos de oferta y demanda de los mercados capitalistas en gran escala. Navegan por todos los océanos para imponer su imperio comercial. No les interesan las guerras de sangre y fuego. Shanghái es su Nueva York, su centro financiero mundial, algo que no entienden o no quieren asimilar los déspotas de Caracas y La Habana que se asan en la hoguera con su colega sirio Al Assad.

