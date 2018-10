Protesta de concejales en sede del Sebin bloqueada por PNB

Pronostica Miguel Henrique Otero, director de “El Nacional”; “Antes de diciembre publicaremos el titular ‘Venezuela vuelve a la democracia”, pronóstica MHO, director de ‘El Nacional’. Entrevista con el periodista más perseguido por el régimen de Maduro, que dirige desde el exilio el único periódico no controlado por el chavismo; el jueves recogió en Tenerife el Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS.

A sus 71 años es uno de los iconos del periodismo independiente en Latinoamérica. Contra viento y marea, el diario que fundaron en Venezuela su abuelo y su padre en 1943, El Nacional, uno de los rotativos de mayor prestigio de la prensa iberoamericana, acude a su cita diaria en los kioscos, a pesar del acoso y derribo del Gobierno de Nicolás Maduro. Miguel Henrique Otero lo sufre en sus propias carnes desde que su periódico publicara en 2015 una información en la que vinculaba al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico. Desde entonces no ha podido regresar a su país, sabedor de que nada más pisarlo sería detenido y encarcelado. Cuenta con la nacionalidad española y reside en Madrid, lo que no le impide dirigir el periódico ni formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa, que aglutina a más de 1.300 diarios y revistas. Además, ha sido diputado nacional en tres períodos.

Los inicios de “El Nacional”

-El nacimiento de El Nacional se produjo en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fueron sus inicios?

“Los fundadores fueron mi abuelo, que era industrial, y mi padre, que era una persona muy de izquierdas y tenía un semanario humorístico que se había convertido en un fenómeno en Venezuela. Un día mi abuelo decidió comprar una rotativa y se fue a Boston en plena Guerra Mundial y allí adquirió la rotativa de un periódico nazi. Aquello supuso un impacto en Venezuela”.

-Y 75 años después, ¿cómo se dirige un periódico desde la distancia?

“Con tecnología y delegando en gente muy competente”.

-Aquella vieja rotativa nazi que dio origen a El Nacional marcó el paso de la prensa escrita en Venezuela, como también ocurriría años más tarde con la revolución tecnológica y la llegada de Internet. También ahí su periódico apostó desde el primer momento por la innovación.

El diario que primero entró en Internet

“Sí. Creo que fuimos el primer periódico de América Latina que entró en Internet, y hoy nuestra página es la que tiene más tráfico en todo el continente”.

-Una información difundida por El Nacional en 2015 que afectaba al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le ha costado el exilio. ¿Por qué?

“Publicamos, como otros 80 periódicos del continente, una información que había difundido el ABC en España que señalaba que un fiscal de Nueva York había abierto una investigación por narcotráfico contra Diosdado Cabello, que introdujo una demanda de difamación contra los únicos tres medios que lo publicaron en Venezuela: El Nacional, La Patilla y Tal Cual. En mi país los tribunales no son independientes, son apéndices del Estado, y a raíz de aquella publicación un juez tomó medidas cautelares de prohibición de salida y congelamiento de bienes”.

-¿Cómo reaccionó cuando conoció la acción emprendida por Diosdado Cabello y la posterior decisión judicial?

“Yo estaba en Israel y decidí quedarme fuera, porque en Venezuela todo el mundo tiene un expediente judicial y cuando quieren criminalizar a algún disidente lo recuperan y le abren un juicio, aunque sea arbitrario y absurdo, y a partir de ahí el juez suele ordenar la prisión preventiva. Hay gente que lleva 10 años encerrada esperando un juicio. De los 500 presos políticos que hay en Venezuela, entre militares y civiles, las sentencias firmes se cuentan con los dedos de una mano. Y en mi caso, el Gobierno siempre me ha amenazado: si regreso, me pone preso”.

-¿Y en una sociedad tan polarizada como la venezolana, cuál es la realidad de los medios de comunicación y su relación con los poderes públicos?

Los tres tipos de dictadura en Latinoamerica

“En América Latina ha habido tres tipos de dictaduras: la comunista, como en Cuba, donde un medio controla toda la información; las bananeras, que son las tradicionales (Pinochet, Stroessner, Trujillo, Pérez Jiménez…), que toman el poder para proteger el país del comunismo y arbitrariamente cierran los medios y apresan periodistas sin ningún criterio ideológico, y las dictaduras populistas, que son más sofisticadas, porque establecen mecanismos para llegar a la hegemonía comunicacional y utilizan leyes y todos los recursos legales del Estado para conseguir ese objetivo. Es como una gran ventana que se va reduciendo hasta convertirla en una ventanita. Lo primero que hizo el Gobierno venezolano es acabar con la libertad de expresión en los medios audiovisuales mediante una ley con la que cerraron Radio Caracas Televisión e innumerables radios, y crearon un ente regulador”.

-¿Y qué métodos de control se aplican sobre la prensa escrita?

Monopolio del papel y dineros públicos para comprar periódicos

“Son distintos. Han puesto en marcha procedimientos judiciales, amenazas permanentes a través de sus medios oficiales y hasta violencia física por parte de distintos colectivos. A nosotros mismos nos han atacado muchas veces. Y por si faltaba algo, crearon un ente que compra el papel, que hoy es monopolio del Estado y que solo vende a sus amigos. Puedes comprar, pero a un precio prohibitivo. Con eso han logrado que la mayoría de los medios independientes hayan desaparecido, y los que quedan sean plataformas web. También han utilizado dinero público para comprar medios como El Universal y Últimas Noticias, los otros dos grandes periódicos”.

-¿Y con esas condiciones, cómo se consigue el milagro de publicar cada día El Nacional?

“Gracias a la solidaridad de los periódicos del continente, que nos dan papel, unido a algunos pedidos que hemos conseguido. Actualmente mantenemos una paginación reducida, pero para nosotros es muy importante mantener la información en papel mientras dure el régimen”.

-Diferentes sectores venezolanos le ven como la personalidad en la diáspora que podría optar a tomar las riendas del país. ¿Cuánto hay de cierto?

Los modelos de salida de la dictadura

“La Venezuela con Maduro tiene varios modelos de salida, además de la electoral que promueve una parte de la oposición: que unos chavistas desplacen a otros chavistas, lo cual no cambiará gran cosa; una explosión social, que es algo que sabemos cómo empieza, pero no cómo termina ni quién toma el control; un golpe militar, que ha pasado en América Latina 50 veces; la intervención extranjera, que dejaría el futuro en manos de los gringos, y una última que a mi juicio es la menos negativa: que el chavismo se quede en el poder, pero este se traspasa a alguien de la oposición. En ninguno de esos escenarios participaría. Y después está el modelo 23 de enero, fecha en la que cayó Pérez Jiménez, que es la constitución de una junta militar para que nombre a una junta civil que, a su vez, se comprometa a convocar unas elecciones y a reconstruir las instituciones”.

-¿Se dan las condiciones para que algunas de estas opciones cobre fuerza en estos momentos?

“Ahora se han alineado los planetas. El chavismo está dividido y se ha reducido a una especie de secta; cada vez hay más protestas populares, y más ahora, con la catástrofe económica que sufre el país; unos militares en ebullición, con 200 presos por rebelión, a lo que hay que sumar que la comunidad internacional ha ido mejorando, con Macri, Duque, Piñera, Bolsonaro, que ganará las elecciones en Brasil… Quizás el que se ha aflojado es Pedro Sánchez, pero no nos importa tanto, porque la Unión Europea sigue fuerte. Hay una situación de aislamiento internacional y por primera vez un grupo grande de países van a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Eso no tiene precedentes. Por eso digo que se han alineado los planetas: militares, población, una crisis gigantesca, chavistas y comunidad internacional”.

-Y con esta situación que describe, ¿augura algunos movimientos a corto o medio plazo?

Estamos muy cerca del titular esperado

“Es un escenario en el que todo indica que está a punto de que ocurra algo. No sé cómo será el modelo de salida, pero veo que antes de diciembre publicaré el titular Venezuela regresa a la democracia”.

-¿Antes de diciembre?

“Sí. Veo una alta probabilidad de que eso ocurra. Estamos muy cerca de ese titular”.

-Cuando esa frase aparezca en la portada de su periódico, ¿regresará a su país?

“Claro, inmediatamente”.

-Hablemos de la oposición. ¿Por qué se ha roto la unidad?

“Estamos ante un régimen manipulador y mentiroso que ha logrado enredar a la oposición y que ha buscado aliados como Zapatero y Obama que la han terminado por separar. Esa falta de cohesión no tiene que ver con los protagonismos de unos y de otros. Siempre me ha llamado la atención que todos los partidos políticos de la oposición venezolana, salvo el de María Corina, que es más pequeño, estén en la Internacional Socialista, se pelean por estar ahí, pero ninguno quiere estar en la Internacional de Centro, donde están el PP, Ciudadanos, Macron… que es donde yo estaría”.

-¿Cuál es la raíz de esa división?

“Hay dos grandes líneas que establecen las diferencias y que separan a los que quieren la confrontación y a los electoralistas. Durante 15 años María Corina Machado fue confrontacionista y Ramón Guillermo Aveledo (exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática), electoralista. En el medio está el resto, que va cambiando cada seis meses. Una oposición así no genera credibilidad ni dentro ni fuera del país, porque no tiene consistencia. Conclusión: la salida de Maduro no pasa en el corto o medio plazo por la acción de la oposición tradicional”.

-Deduzco por sus palabras que no le da demasiado crédito al papel de mediador del ex presidente español Rodríguez Zapatero.

“Es un agente de Maduro. Hay quien dice que lo hace de mala fe, que hay intereses pecuniarios, otros que él es un ingenuo, cosa que yo no me creo mucho… Él ha actuado como operador de Maduro. Sus últimas declaraciones en las que ha dicho que millones de venezolanos se han ido por las sanciones de los americanos no se corresponden con la realidad, porque esas sanciones han sido a título individual, no contra el país. El flujo de dólares que recibe Venezuela por venta de petróleo viene de Estados Unidos. Así que no puede decir eso”.

-¿Con la Administración Trump, Estados Unidos ayuda a solucionar la actual situación o a agravar el problema?

“Está más cerca de la solución, aunque con Obama ocurrió algo lamentable para nosotros. Su estrategia geopolítica pasaba por dos frentes: la apertura de Cuba (le hicieron creer que al país llegaría la democracia) y la paz en Colombia, que es relativa, porque el ELN no ha entrado y además existe una disidencia de las FARC. Lo peor es que hay cuatro estados en Venezuela que están en manos de la guerrilla colombiana, con sus campamentos, sus familias, su esparcimiento, sus secuestrados… La paz en Colombia no pasó por la situación de la guerrilla en Venezuela”.

-Mucha gente sigue sin explicarse cómo un país con tantos recursos naturales y gran productor de petróleo ha llegado al nivel de pobreza actual.

“Hace 20 años el 90% de los ingresos en divisas de Venezuela procedía del petróleo y el otro 10% era producto de las empresas básicas de Guayana (aluminio, hierro, acero…). Con esas empresas acabaron y el petróleo se ha ido reduciendo hasta un millón de barriles diarios, según la previsión fijada para finales de este año. Cuando Chaves llegó al poder la producción estaba en 3,3 millones y el plan que tenía Caldera era llevarlo hasta los siete millones de barriles diarios. De ese millón actual, casi la mitad es para pagar la deuda a los chinos, 100.000 de regalo a los cubanos, otros 100.000 a los rusos y lo que queda, que es lo que compran los gringos, es una mínima parte de lo que existía antes. Ese ingreso petrolero decreciente está acompañado de un ingreso creciente de las remesas de los venezolanos en el exterior: tres millones de venezolanos que mandan medicinas, comida y dinero por los cauces que sea. Todos los días salen de Venezuela 10.000 personas”.

-Esta situación deja al descubierto una realidad económica marcada por la opacidad, a la que hay que sumar, según las investigaciones de Estados Unidos, el narcotráfico y la conexión entre Venezuela y Colombia.

“El narcotráfico lo manejan altos funcionarios del Gobierno. Norte Santander produce el 50% de la cocaína de Colombia, que sale por Venezuela, y ese es un negocio entre las FARC y el Gobierno venezolano. La producción de cocaína en Colombia alcanzó las 20.000 hectáreas con el Gobierno de Uribe y bajo el mandato de Santos subió a 220.000 hectáreas. Estoy convencido de que Iván Duque lo reducirá otra vez”.

-¿Le dio credibilidad al supuesto atentado con drones explosivos contra Maduro durante una celebración de la Guardia Nacional Bolivariana?

“Fue un atentado mal hecho, no fue una ficción y hay mucha gente presa. Creo que ellos lo habían detectado y lo desmontaron en el momento para activar la represión”.

-¿El concejal opositor Fernando Albán, que cayó desde un décimo piso cuando estaba detenido, se suicidó o lo asesinaron?

“Lo mataron. Según la declaración del fiscal general de la República, primero se tiró del baño, y el baño no tenía ventana, después habló de otra ventana… Además, a un preso lo meten en un sótano, no lo llevan a un décimo piso. ¿Dónde hemos visto que alguien detenido vaya al baño en un décimo piso?”.

-¿La corrupción sigue siendo el gran problema de Venezuela?

“Es uno de los grandes problemas. La corrupción del régimen no tiene paralelismo en la historia de América Latina. Solo con el petróleo se ha ido un trillón de dólares en el despilfarro de Chavez y Maduro. El verdadero porcentaje de corrupción se sabrá cuando caiga este régimen de malandros”.

-Volvemos al periodismo. ¿Cuál es su análisis sobre la realidad de este oficio, de su papel ante la sociedad y de las amenazas que afronta?

“La tendencia actual es que la digitalización haga prácticamente desaparecer lo impreso, aunque no lo hará del todo. El mundo publicitario que alimenta a la web está controlado por dos monstruos: Google y Facebook, que pagan una miseria. La sociedad moderna tiene que proteger la existencia de los medios tradicionales, porque, de lo contrario, a largo plazo los medios de comunicación van a ser Facebook y Google”.

-La semana pasada recogió el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, primer galardón que recibe en las Islas Canarias, tan unidas históricamente a su país…

“Fue un honor recibirlo y sé que va a tener repercusión, porque la relación entre Canarias y Venezuela es muy fuerte”.

-El presidente del Grupo Plató del Atlántico, Lucas Fernández, anunció en la gala la implantación del grupo en Estados Unidos, con dos emisoras de radio en colaboración con El Nacional.

“Sí, en esa tarea estamos. Me parece muy importante la intención de globalizar la información del grupo empresarial Plató del Atlántico de una manera moderna y de la mano de EL ESPAÑOL. Lo digital va demasiado rápido”.

ACN/Juan Carlos Mateu/Fran Pallero

No deje de leer: Preventa del primer carro volador del mundo será en octubre