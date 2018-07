Presidente Trump no intimida a la Unión Europea (UE)

Alemania señaló que la Unión Europea no cederá; ni se dejará amenazar por Estados Unidos en temas comerciales. “Si cedemos una vez, deberemos enfrentar a menudo con este comportamiento en el futuro”; consideró el ministro de Exteriores germano. El presidente de la Comisión Europea visitará Washington este miércoles para continuar las negociaciones

Los países europeos no cederán a las amenazas de Estados Unidos; en la creciente disputa transatlántica por los aranceles, según advirtió este martes el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas; quien dijo también que espera que se alcance una solución.

El gobierno de Donald Trump ya gravó las importaciones de acero y aluminio; procedentes de las 28 naciones de la Unión Europea: y amenaza con hacer lo mismo con autos, camiones y piezas de automóviles; una industria clave para Alemania.

Maas, dijo a la televisora ARD el martes que espera que sea posible encontrar una solución de consenso. “No nos dejaremos amenazar ni cederemos porque; si lo hacemos una vez, me temo que tendremos que lidiar con este comportamiento; muy a menudo en el futuro, y no aceptaremos eso”, advirtió.

Nadie está interesado en tarifas punitivas

Además, en su cuenta de Twitter, agregó que nadie está interesado en tarifas punitivas; porque “al final todos pierden” con tales medidas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visitará Washington el miércoles; para reanudar las negociaciones que buscan evitar la escalada de una guerra comercial entre dos aliados.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump – Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but, as the saying goes, better late than never! – 7:09 AM – Jul 24, 2018

En lo que pareció una referencia a dicho viaje, Donald Trump se manifestó este martes en Twitter. “Países que nos han tratado injustamente en el comercio durante años están viniendo a Washington a negociar. Esto debió pasar hace años, pero, como dice el dicho, más vale tarde que nunca!”, escribió.

Christine Lagarde advirtió que Estados Unidos es “especialmente vulnerable” en una guerra comercial

“Europa no se dejará intimidar por el presidente Trump“, así lo lo aseguró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas en su cuenta en Twitter. En su opinión, Alemania ha tenido que lidiar con los tales comportamientos con mayor frecuencia en el futuro.

Donald Trump y Angela Merkel conversaron en una cumbre del G-20

Estas declaraciones por parte de Maas se generan por medio de la hostilidad comercial cada vez mayor entre EEUU y la Unión Europea (UE), después de que el pasado 31 de mayo Washington impusiera aranceles al acero y al aluminio de los países que conforman el bloque europeo, según reseña RT.

Por su parte la UE llevó a cabo un plan aprobado por los Estados que la integran para poder introducir aranceles de importación a productos norteamericanos por un precio de 2.800 millones de euros.

En respuesta, Trump anunció que su país se dispondría a imponer aranceles a los automóviles fabricados en la UE, lo que hizo reaccionar al bloque comunitario, que ha declarado que tomará represalias al respecto.

Maas ha advertido también de que “nadie puede tener interés en los aranceles punitivos” porque, al final, “todos perderán”, subrayó.

ACN/AFP/AP/Reuters

