Gobierno del Perú indeciso frente a visita del Presidente Maduro

Nicolás Maduro insiste en ir a la Cumbre de las Américas y le toca Estado peruano decidir, qué hacer ante la llegada del mandatario venezolano. “Por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre con la verdad de Venezuela”. Así fue como Nicolás Maduro , presidente de Venezuela , dio a entender que poco le importa el hecho que el Grupo de Lima lo haya declarado como no bienvenido este 12 de abril en la Cumbre de las Américas a desarrollarse en Lima, la capital del Perú.

Nicolás Maduro hace oídos sordos a pronunciamiento peruano y llegaría para la Cumbre de las Américas. El mandatario llegaría a territorio nacional como parte de un evento internacional multilateral como una provocación hacia los miembros del Grupo de Lima, según indicó el ex canciller Eduardo Ferrero.

ESCENARIO ATÍPICO

El ex ministro de Relaciones Exteriores explicó que este es un escenario “atípico” que nunca se había dado en la historia del país y que dependerá del Estado decidir qué hacer ante la llegada de Maduro.

Refirió que son dos escenarios los que se plantean ante una eventual llegada a Lima. “El protocolo no tiene que ser el mismo que se le daría a otros jefes de Estado. Al tratarse de un encuentro multilateral, se puede evaluar limitar el traslado del mandatario a la Cumbre”, sostiene.

Añade que —otra de las posibilidades— se podría romper relaciones con Venezuela si es que se mantiene la firmeza de no recibir al presidente en territorio nacional.

NO ES BIENVENIDO

Paulina Facchin , activista venezolana, considera que Nicolás Maduro no debería llegar al Perú, además de entender que —en el argot diplomático— “cuando una persona es declarada no bienvenida o no grata, como lo solicitó el Congreso, esto solamente se la hace a las personas por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, a personas moralmente muy golpeada ya que los países no quieren recibirlas”.

En tal sentido, Facchin considera que la conducta irreverente del presidente es una “distracción”, teniendo en cuenta que su eventual llegada se dará a días de las elecciones en Venezuela.

“¿Qué hace él en una Cumbre donde se habla de gobernabilidad? ¿Cómo va a asistir a una Cumbre cuando el segundo tema a tratar es la corrupción?”, cuestiona la activista llanera.

Añadió que Perú, en su deber diplomático, envió las invitaciones a todos los países de la región al ser anfitrión en la presente edición, pero que ” Venezuela no cuenta con un presidente, sino con un dictador”.

“PPK escuchó al pueblo peruano, al Congreso, escuchó a los venezolanos en Perú y Venezuela, y declaró su presencia no bienvenida”, sentencia Paulina Facchin.

Se deberá esperar hasta el 12 de abril para saber si al final de la historia Nicolás Maduro llegará al Perú, pasando por alto la decisión del Estado, respaldada por el Grupo de Lima e inclusive por Estados Unidos.

