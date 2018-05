Presidente del TSJ se reunió con autoridad judicial de Rusia

Inauguración de Embajada de EEUU en Israel deja 52 muertos y 2500 heridos.

Enfrentamientos violentos estallaron el lunes por la mañana entre alborotadores palestinos; incluidos terroristas de Hamas y fuerzas israelíes a lo largo de la frontera entre Gaza e Israel; antes de la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén; prevista para las 4:00 p.m. hora local.

50.000 palestinos protestan en la frontera Gaza-Israel; 52 muertos y más de 2400 heridos; hasta el momento pero los disturbios siguen.

Además, se instó a los palestinos de Cisjordania y Jerusalén; a acudir en masa para protestar por el traslado de la embajada; y tomar parte en el 70 aniversario de la Nakba, o “catástrofe”; como los palestinos denominan a la creación de Israel.

El Ministerio de Salud de Gaza reporta al momento que 52 palestinos murieron y más de 2400 resultaron heridos en los enfrentamientos.

Muertos militante de Hamas cuando colocaban explosivos

El ejército indicó que 3 militantes de Hamas murieron mientras intentaban colocar explosivos cerca de Rafah. Las FDI atacaron cinco blancos de Hamas luego de que hombres armados dispararon contra soldados israelíes. Los palestinos arrojaron piedras y quemaron neumáticos en severas protestas violentas; horas antes de la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén.

Las protestas se producen como parte de las manifestaciones de la “Marcha del Retorno”; a lo largo de la valla de seguridad de Gaza. Se estima una participación de hasta 200.000 palestinos; algo que indicaría una gran victoria para el grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja Gaza.

El ejército señaló que cerca de 50,000 habitantes de Gaza se manifiestan en 12 ubicaciones; a lo largo de la frontera con Israel y agregó que miles más estaban reunidos en distintos puntos; a varios cientos de metros de la cerca.

Aproximadamente a las 4 p.m., durante la inauguración de la embajada de EE.UU. en Jerusalén, fuentes militares dijeron que grupos impulsados ​​por Hamas estaban tratando de infiltrarse en varios puntos a lo largo de la valla de Gaza.

Intentan traspasar la valla de seguridad

Las FDI confirmaron que llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en Gaza “en respuesta a los actos violentos de las últimas horas perpetrados por Hamas a lo largo de la valla de seguridad”.

“Recientemente, un avión de combate de la FAI atacó cinco blancos terroristas en un centro de entrenamiento militar perteneciente a la organización terrorista de Hamas en el norte de la Franja de Gaza”, dijo el ejército en un comunicado el lunes por la tarde.

“Además, un avión y un tanque de las FDI apuntaron a dos posiciones militares adicionales de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Estos ataques se llevaron a cabo en respuesta al incidente en el que Hamás disparó contra las fuerzas del Ejército de Defensa de Israel en el norte de la Franja de Gaza”, agregó el comunicado.

“Las FDI operan con determinación para evitar que las actividades terroristas masivas sean dirigidas constantemente por la organización terrorista Hamas. Cada acto de terror recibirá una respuesta dura”, dijo el ejército.

“Nunca renunciaremos a nuestra tierra”

Mohammed Hamami, de 40 años, dijo que la marcha es un “mensaje a Israel y sus aliados de que nunca renunciaremos a nuestra tierra”. La mayoría de los habitantes de Gaza son descendientes de refugiados de la Guerra de Independencia de 1948 de Israel.

“Si la mitad de la gente muere, no nos importará”, dijo Bilal Fasayfes, de 31 años, mientras subía a un autobús de Hamás que lo llevaría a la frontera con su esposa y dos niños. “Seguiremos adelante para que la otra mitad pueda vivir con dignidad”.

En Khan Younis, el sur de Gaza, grupos de jóvenes enmascarados caminaban entre las tiendas obligando a los propietarios a cerrar para respetar una huelga general.

Muataz al-Najjar, de 18 años, quien fue herido cuatro veces en las últimas siete semanas, dijo que esperaba irrumpir la valla. “Volveremos y se evitará el traslado de la embajada a Jerusalén”, afirmó.

Médicos sin suministros

En el Hospital Shifa, donde los médicos dicen que se están quedando sin suministros elementales y se les obliga a dar de alta a los pacientes antes de tiempo para dar espacio a la próxima ola de heridos, se estableció una carpa grande frente a la sala de emergencias.

See espera que grandes oradores transmitan mensajes en las mezquitas animando a la gente a unirse a las protestas violentas en la frontera.

Aviones israelíes lanzaron volantes sobre la Franja de Gaza el lunes por la mañana advirtiendo a los palestinos que se mantengan alejados de la valla que separa el enclave costero de Israel, dijo el ejército.

“Una vez más, la Fuerza Aérea de Israel distribuyó volantes advirtiendo a los habitantes de Gaza no acercarse a la valla de seguridad con el fin de dañarla o llevar a cabo ataques terroristas”, dijo la Oficina del Portavoz del Ejército en un mensaje de Twitter.

Los folletos en árabe también advierten a la población del enclave costero que el grupo terrorista Hamas que gobierna la Franja está poniendo en peligro sus vidas.

Alertan contra Hamas

“Hamas está tratando de ocultar sus muchos fracasos al poner en peligro tu vidas. Al mismo tiempo, Hamas te está robando tu dinero y usándolo para excavar túneles a costa tuya”, dice el mensaje.

IDF ✔@IDFSpokesperson – A few minutes ago, IDF jets once again distributed leaflets warning against approaching the security fence; attempting to sabotage it or to carry out terror attacks

El ejército disparó e incendió montones de neumáticos preparados por manifestantes; cerca de la frontera con el fin de evitar que los manifestantes los usen más tarde; para crear una cortina de humo, informó Hadashot News.

El principal temor del ejército durante los disturbios previstos es que decenas o cientos de palestinos, incluidos miembros de Hamas, logren atravesar la valla de seguridad de Gaza y causar estragos en una de las comunidades israelíes, atacando a los residentes, iniciando incendios y destruyendo edificios.

Hamas en protestas masiva mientra ejercito se prepara

Fuentes militares creen que Hamas se concentrará en las protestas masivas pero el ejército también se prepara para combates armados más directos, incluidos ataques contra sus fuerzas desplegadas a lo largo de la frontera o secuestros de soldados, como sucedió en años pasados.

Dos brigadas adicionales tomaron posiciones a lo largo de la frontera con Gaza antes de los disturbios anticipados. Soldados adicionales también han sido desplegados para proporcionar seguridad adicional a las comunidades israelíes cerca de la frontera.

