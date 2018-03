Premios Oscar 2018: una noche politizada pero sin polémica:

Puntualmente, a las 22, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio comienzo a la entrega de los premios Oscar 2018 , desde el Dolby Theatre de Los Angeles. Con Jimmy Kimmel como anfitrión, la ceremonia tuvo una apertura muy especial, en blanco y negro, para celebrar su 90° aniversario.

00.10. Mejor corto documental. Zapatos en manos, Tiffany Haddish y Maya Rudolph montaron un pequeño paso de comedia antes de presentar al ganador. “Estamos contentas pero nos duelen los pies”, dijeron. “Hace un tiempo nos quejábamos que los Oscar eran demasiado blancos, y ahora quizás les parezca que son demasiado negros”, bromeó Haddish. Luego, dieron a conocer al elegido en el rubro mejor corto documental: Heaven is a traffic jam on the 405.

23.55. Mejor edición. Matthew McConaughey hizo hincapié en lo importante que resulta el montaje para el resultado final de un film. Y, luego de presentar a los nominados, hizo entrega del premio, que fue para Dunkerque. Poco después, Kimmel reunió a un grupo de famosos -Lupita Nyong’o, Guillermo Del Toro, Gal Gadot, Margot Robbie, entre otros- para sorprender al público que se encuentra en una sala justo enfrente del Dolby Theatre. Llevando canastas, repartieron golosinas entre la gente. Luego, el anfitrión eligió a una persona para que diera pie a los siguientes presentadores.

23.52. Mejores efectos visuales. El protagonista de Spiderman: Bienvenido a casa Tom Holland y Gina Rodriguez fueron los encargados de abrir el sobre. La estatuilla fue para Blade Runner 2049.

Una mujer fantástica, mejor film extranjero Fuente: Reuters

23.42. Tercer momento musical. La chilena Daniela Vega regresó, esta vez para presentar a otras de las canciones nominadas. “Quiero invitarlos a abrir su corazón y sus sentimientos”, dijo al referirse al modo inesperado en el que suele llegar el primer amor. Sufjan Stevens, entonces, interpretó “Mystery of love”, de Llámame por tu nombre.

23.36. Mejor corto animado y Mejor película animada. Con la música de Star Wars como fondo, Mark Hamill, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac y BB-8 irrumpieron para anunciar al ganador. El dorado galardón fue para Dear Basketball, que llevó a Kobe Bryant al escenario del Dolby Theatre. Luego, fue momento de entregar el premio a la mejor película animada. Sin sorpresas, el premio fue para Coco, la película de Pixar que celebra la cultura mexicana. “¡Muchas gracias y que viva México!”, dijo el pequeño Anthony Gonzalez, quien le puso la voz al protagonista del film.

Coco se llevó el Oscar a mejor film animadoCoco se llevó el Oscar a mejor film animado Fuente: Reuters

23.26. Mejor actriz de reparto. Mahershala Ali, ganador el año pasado por su trabajo en Luz de luna, dio a conocer a la ganadora del Oscar 2018: Allison Janney, quien interpreta a la tirana madre de la patinadora Tonya Harding en Yo soy Tonya. “Ustedes representan todo lo que está bien”, dijo en referencia a sus compañeras de terna.

23.21. Mejor película extranjera. La ganadora del Oscar por West Side Story, Rita Moreno, fue quien se ocupó de presentar al premio a lo mejor de la producción de no habla inglesa. La chilena Una mujer fantástica se quedó con la terna. La actriz transgénero Daniela Vega hizo historia al subir al escenario a retirar el galardón, junto al director Sebastián Lelio. “Quiero agradecerle a todo el elenco, especialmente a la inspiración de la película, Daniela Vega”, dijo el realizador trasandino.

23.12. Segundo momento musical. El comediante mexicano Eugenio Derbez introdujo a Gael García Bernal, quien interpretó una muy desafinada versión acústica de “Remember me”, de la película Coco. Luego, Natalia Lafourcade y Miguel tomaron la posta, con una puesta mucho más colorida para la canción nominada.

23.07. Mejor diseño de producción. Lupita Nyong’o y Kumail Nanjiani fueron los siguientes presentadores. La actriz mexicana de origen keniano hizo referencia a los “dreamers”, los extranjeros que llegan a Estados Unidos en busca de un mejor horizontes, y fue apoyada por su colega pakistaní. El triunfador estuvo a tono con el discurso: La forma del agua se quedó con el Oscar, el primero de la noche para el film de Guillermo Del Toro.

La forma del agua se quedó con el premio a mejor diseño de producciónLa forma del agua se quedó con el premio a mejor diseño de producción Fuente: Reuters

22.57. Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido. Luego de que un clip hiciera un repaso sobre algunas escenas icónicas para celebrar el 90° aniversario de la entrega de los Oscar, Eiza González y Ansel Elgort presentaron el premio a mejor edición de sonido, que fue para Dunkerque, una de las favoritas a quedarse con los rubros técnicos. El segundo galardón, de hecho, también fue para la película de Christopher Nolan que muestra el rescate del ejército británico de la costa francesa, frente al avance de las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Primer momento musical. Taraji P. Henson se ocupó de presentar a Mary J. Blige, quien interpretó “Mighty river”, la canción de la película Mudbound: el color de la guerra que compite por una estatuilla esta noche.

Mejor documental. “Me dicen que desde que comenzó la trasmisión, Pantera Negra ha hecho otros 48 millones de dólares. Tiene tanto éxito que es una de las favoritas para no ser nominadas el año próximo”, bromeó Kimmel antes dedarle paso a la directora Greta Gerwig y la actriz Laura Dern, presentadoras de la terna. El Oscar fue para Icarus, el documental de Netflix que muestra el lado oscuro del dopaje en los atletas olímpicos rusos.

Hora de agradecimiento para los productores y creadores del documental IcarusHora de agradecimiento para los productores y creadores del documental Icarus Fuente: AP

Mejor diseño de vestuario. La legendaria actriz Eva Marie Saint consiguió la primera ovación de pie al presentarse sobre el escenario. Tras hacer un breve repaso por su carrera -trabajó con Alfred Hitcock y Eliza Kazan, entre otros grandes director- para hablar sobre la importancia del vestuario en una película, abrió el sobre para nombrar al ganador: El hilo fantasma.

Eva Marie Saint le hace entrega del Oscar a mejor vestuario a Mark Briges, por El hilo fantasma Eva Marie Saint le hace entrega del Oscar a mejor vestuario a Mark Briges, por El hilo fantasma Crédito: AGENCIAS

Mejor maquillaje y peinado. Armie Hammer y Gal Gadot dieron a conocer a la ganadora: Las horas más oscuras, la película que relata las primeras horas de Wiston Churchill como primer ministro británico, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

Mejor actor de reparto. Luego de un clip que presentó a algunos de los ganadores de la categoría a lo largo de los años, Viola Davis apareció en escena para presentar la terna. Sin demasiadas sorpresas, el ganador fue Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen. “Mis padres amaban el cine”, dijo al momento de dedicarle el premio a quienes lo inspiraron para seguir el camino de la actuación, además de mencionar a sus compañeros de elenco en la película de Martin McDonagh, que viene arrasando en la temporada de premios. Su discurso evitó meterse en cuestiones políticas, aún cuando fue uno de los actores que portó el pin del movimiento Time’s Up.

“Es el hombre más respetado del mundo”, bromeó el conductor en referencia a la dorada estatuilla gigante ubicada a un costado del escenario. Luego, Kimmel se puso serio para refirirse al caso de Harvey Weinstein y su expulsión de la Academia tras las denuncias por acoso y abuso sexual en su contra. “Tenemos un largo camino por recorrer”, apuntó al momento de hacer referencia a la lucha contra las inequidades de género.

Del mismo modo, se refirió al éxito de películas como Pantera Negra -cuyo elenco es, en su gran mayoría, afroamericano- y de Mujer Maravilla, protagonizada por la actriz Gal Gadot. Luego, el anfitrión fue presentado a los nominados y haciendo breves comentarios sobre sus trabajos en pantalla. Uno de los momentos más hilarantes llegó cuando anunció que alguien se llevaría un jet ski a su casa y su pudo ver a Helen Mirren presentado el premio como lo haría una modelo.

Helen Mirren presenta el curioso ´regalo´ para el famoso que tenga el discurso más cortoHelen Mirren presenta el curioso ´regalo´ para el famoso que tenga el discurso más corto Fuente: AP

Poco antes, nominados, invitados y jurados pasaron por la alfombra roja de 237 metros, lucieron sus looks, dialogaron con la prensa e hicieron saber sus nervios y ansiedades frente a la noche más glamorosa del mundo del espectáculo.

