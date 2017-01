Predicción del horóscopo de hoy martes 3 de enero de 2017

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



Sueles sentir mucha emoción al principio de un año nuevo, pero esta vez podrías sentir menos entusiasmo al respecto. Con un enfoque definido en un sector más tranquilo de tu carta astral, este podría ser el momento para que reflexiones y una oportunidad para que dejes ir aquello que no te hace bien. Una intuición se podría convertir en una solución práctica a un dilema profesional. Toma nota de tus intuiciones, ya que podrían terminar siendo útiles para acercarte a tu meta.



El año comienza con un toque muy social para ti y se extiende durante todo el mes. Con el amoroso Venus, tu planeta regente, entrando a este sector el 2 de enero, puede ser una excelente oportunidad para que te muevas en círculos nuevos y explores otras opciones para conocer personas y disfrutar la vida. ¿A solas? Puede que tengas más opciones de citas ahora, por lo que vale la pena formar parte de grupos o clubes que reflejen tus intereses y pasiones. Por último, deberías analizar en profundidad una decisión sobre tu futuro.



Parece que arrancarás el 2017 a toda velocidad. Enfocarte en el sector más importante de tu carta astral puede motivarte para que te pongas manos a la obra con un plan profesional o una importante ambición. Con la entrada de Venus a esta zona el 2 de enero, tu imagen puede ser un factor importante si buscas avanzar. Vestirte bien para una entrevista de trabajo o una reunión puede ayudarte en tu camino hacia el éxito. Mercurio avanza el 8 de enero, lo que significa que habrá menos frustraciones y demoras.



Quizá tu deseo más grande es ingresar a nuevos territorios. Con un enfoque determinado en tu sector de viajes y exploración, puede que busques un cambio y esto ciertamente se refleja en otras influencias en tu carta solar. Sin embargo, es mejor ir paso a paso antes que dar un salto a lo desconocido. Cualquier malentendido que hayas experimentado podría deberse a la fase retrógrada de tres semanas de Mercurio, el cual vuelve a avanzar el 8 de enero, lo que te permite tener conversaciones sanadoras.



Con un enfoque en un sector más intenso de tu carta astral, puede que sientas motivación para evaluar los patrones que por un tiempo fueron un lastre. Puede ser una manera de reafirmar tu relación con tu ser interior y también de tratarte mejor. En el trabajo, podrías decidir dedicarte al cien por ciento a un plan que podría tener éxito. Y con Mercurio volviéndose directo el 8 de enero, podría ser más fácil progresar en las siguientes semanas.



Puede que otras personas te parezcan inspiradoras, cautivantes, e incluso a veces, confusas, pero seguro no te aburrirás. También te mantendrán adivinando. Sin embargo, tú tienes planes propios en los que debes enfocarte, por lo que deberías establecer el límite si una persona parece no cooperar por alguna razón. Una vez que hayas completado tu lista de asuntos pendientes, te sentirás mucho mejor por haberte puesto firme y tomado el control. Con Mercurio avanzando, cualquier frustración o demora puede comenzar a disiparse.



Puede que te des cuenta de que te llevas mucho mejor con cierta persona, quizá porque comparten una pasión o un interés. Tener esto en común puede alentarte a que se conviertan en buenos amigos por un largo tiempo. Al mismo tiempo, otro enfoque fundamental podría motivarte para ayudar a otras personas y apoyar a quienes lo necesiten. Sin embargo, no te excedas con este plan si ya tienes muchos asuntos personales pendientes. Saber cuándo poner el freno te puede ayudar a conservar tu energía.



Puede que en la primera semana del nuevo año pases más tiempo libre con tu familia, tus amistades o quizá con la persona que te interesa últimamente. Y con el romántico Venus paseándose por Piscis y tu casa de diversión y juegos, este podría ser el momento ideal para revivir una relación amorosa. ¿Por tu cuenta? Puede que te atraiga una persona un tanto misteriosa. Este puede ser el momento perfecto para llegar a conocerla.



Puede que estés a punto de tomar decisiones importantes con respecto a tus finanzas, especialmente si la época festiva resultó costosa. Es posible que también quieras tener más control en esta área en general. Esta semana podría traer una oportunidad para que analices modos de funcionamiento con los que te sientas mejor con respecto al dinero. Aun así, de nada sirve que te castigues tanto. Trata de llegar a un término medio y darte gustos o irte de vacaciones mientras ahorras para más adelante.



Mientras comienzas a sumergirte en el 2017, deberías enviar tarjetas con mensajes de agradecimiento y avanzar en las cuestiones administrativas que se acumularon durante la época festiva. Con el exquisito Venus entrando a tu sector de comunicaciones el 2 de enero, puede que te sientas impaciente por hablar con los nuevos amigos que conociste en las últimas semanas. Pero tener criterio es clave. Si bien podrías estar a punto de abrirte con todos, puede que algunos sean más amigos a largo plazo que otros



Sentir que estás más en control de tus finanzas puede ayudarte a comenzar el 2017 con más seguridad y menos ansiedad. Si descuidaste algunos asuntos monetarios en las últimas semanas, Marte en este sector puede darte el impulso que necesitas para encarrilarte. Aun así, con Venus entrando a la misma zona, puede que quieras aprovechar algunas gangas u ofertas, sea realmente necesario o no. Déjate guiar por tu consciencia, ya que puedes encontrar una o dos cosas que te sean útiles.



Con el encantador Venus paseándose por tu signo el 2 de enero, el año comienza de manera muy positiva para ti. Esto también podría ser una bendición, especialmente si la fase retrógrada de Mercurio causó alguno que otro malentendido en las últimas semanas. Mercurio avanza una vez más el 8 de enero. Junto con la actitud conciliatoria de Venus, este puede ser el momento perfecto para tener una charla a corazón abierto para resolver con tranquilidad cualquier diferencia. Si necesitas tener más confianza, esta es una excelente oportunidad para renovar tu apariencia.

Vía: Ideal.es