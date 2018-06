Postulaciones al Miss Venezuela 2018 en fase final

Up Next

“Queremos reiterarle a todas las jóvenes interesadas en participar en el Miss Venezuela, que tanto las fotografías como el vídeo que deben enviar no tienen que ser profesionales; incluso, pueden apoyarse en las facilidades que ofrecen los teléfonos celulares. Queremos que se muestren alegres, sencillas y entusiastas, tal y como son la mayoría de las venezolanas, que trabajan con dedicación por una Venezuela mejor”, explicó Gabriela Isler, Directora de Formación y Relaciones Públicas.

Culminan las postulaciones al Miss Venezuela 2018. Este sábado 30 de junio a las 11:59 p.m. termina el proceso de postulación; de las aspirantes a la temporada de Miss Venezuela 2018. Todas las jóvenes entre 18 y 25 años de edad que aún no se hayan inscrito, todavía están a tiempo de participar; tan sólo deben ingresar a la página oficial www.missvenezuela.com y completar la planilla que está en línea; incluyendo cuatro fotografías y un vídeo de presentación. Hay 1.300 aspirantes inscritas.

