Poca afluencia de compradores perjudican a comerciantes de Los Conejeros

Precios altos, falta de nueva mercancía y poca afluencia de compradores han perjudicado a los pequeños comerciantes

Visita obligada en años anteriores para quienes viajaban a Margarita, el área de venta de ropa, calzado y lencería del mercado de Los Conejeros, ubicado en el municipio García, también padece la crisis económica que recorre a Venezuela.

Pocas novedades en ropa, calzados y lencería más el aumento constante de precios, aunado a la baja acentuada en la actividad turística local, han mermado de manera considerable el volumen de operaciones, que tradicionalmente se observaban en estas fechas navideñas.

Rita Bermúdez, comerciante de calzados nos explica que “Sin divisas, los mayoristas no pudieron importar zapatos como en otras temporadas, por eso no podemos ofrecer modelos nuevos, que es lo que buscan los pocos clientes que nos visitan. Sin mercancía nueva, se pone cuesta arriba el negocio. Y no podemos bajar los precios porque entonces no vamos a poder reponer el inventario, si liquidamos la poca mercancía que nos queda”.

