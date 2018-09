Petro devaluación, Petro pobreza

Petro devaluacion, Petro pobreza: Por Cora Páez de Topel.- Pasó el mes de Agosto cargado de sorpresas, angustias e incertidumbre con el anuncio presidencial de las nuevas medidas económicas, la reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda, el Bolívar Soberano anclado al “Petro”, la criptomoneda que tiene un valor de 3.600 bolívares soberanos. La auténtica moneda acuñada en metal, inicialmente plata, valorada en 5 bolívares, 2 bolívares, 1 bolívar, el cual se dividía en dos reales, o cuatro medios, que circuló hasta el siglo pasado, 1980 aproximadamente, o los billetes de 10, 20, 50 ó 100 bolívares, facilitaban los pagos en efectivo, unos más baratos que otros, pero no teníamos que recurrir al “punto” para poder pagar y por lo tanto no se formaban colas y uno sabía exactamente el valor de los productos. El rostro de Simón Bolívar relucía en las monedas y en los billetes, con el escudo nacional. Pero la Revolución Socialista del s. XXI se encargó de devaluar no sólo la moneda sino el nombre de nuestro Libertador, llevándolo a un valor ficticio hiperinflacionario.

El Programa de Recuperación y Crecimiento Económico decretado por Nicolás Maduro el pasado 20 de Agosto, con el aumento del Salario Mínimo y de los pensionados a Un Millón Ochocientos Mil bolívares fuertes, equivalentes a 1.800 bolívares soberanos, o medio Petro, el aumento del IVA hasta el 16%, del Impuesto sobre la Renta de los contribuyentes especiales y el cobro de hasta 20% a las grandes transacciones financieras, destacando en cadena nacional “la necesidad de retomar el papel del Estado como ente regulador y como la única autoridad para hacer valer las reglas económicas” son, según los expertos en economía, políticas erradas en medio del descenso de los precios del petróleo, la caída brusca del producto interno bruto y el bloqueo financiero. Así lo asegura, entre otros, el Diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtiendo que el “Paquetazo” devaluó la moneda en un 1.300%. Las criptomonedas son sólo plataformas electrónicas. Sus transacciones son anónimas, no están controladas por ningún banco central ni institución financiera. Petróleos de Venezuela es una industria muy endeudada, con caída sostenida de la producción.

El presidente de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis Gonzalez, advierte que las medidas decretadas por el gobierno, sin presentar un plan de estabilización macroeconómica, generarán el cierre de muchas más industrias de las que ya han tenido que dejar el país. Los compromisos laborales son impagables para las empresas de baja producción, por lo que se generará un paro de actividades económicas y habrá mayor escasez, así como mayor desempleo. El gobierno busca estatizar la economía. El pasado 24 de Agosto la empresa de cauchos Pirelli, ubicada en Guacara, suspendió operaciones por no poder cumplir con la nómina de los empleados ni con el aumento de los impuestos.

De seguir acatando tantos disparates, vamos hacia el despeñadero, más compatriotas buscando refugio en otros países, más empresas y comercios cerrados, más desempleo, pobreza y sumisión al Carnet de la Patria y a las bolsas de comida CLAP para calmar el hambre. Será que el gobierno está tensando las cuerdas para saber hasta donde puede llegar la paciencia, o cuanto será el coraje de una población que lleva 19 años viendo como el país va en caída libre, empujado por quienes desde Miraflores lo deslizan hacia el subdesarrollo, para dejarlo allí estancado en la miseria y la opresión. Para que eso no ocurra, apartemos a ciertos personajes de la escena pública, uniéndonos en un fuerte abrazo de esperanza y solidaridad social, hasta ver con claridad un nuevo amanecer. Es hora de actuar.

Valencia, 04 de Septiembre del 2018.

