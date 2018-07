Peter Sagan aprovechó para ganar y vestirse de amarillo del Tour

Peter Sagan (Bora), triple campeón mundial, impuso su ley ante un reducido número de esprinters que se salvaron de una caída que afectó al colombiano Fernando Gaviria y se llevó la segunda etapa y el maillot amarillo del Tour de Francia.

El esolovaco Peter Sagan paró el crono en 4 horas, 6 minutos y 37 segundos, desde Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-Sur-Yon a través (182,5 Kms).

Peter Sagan se salvó

Una veintena de afortunados aspirantes a la victoria esquivaron una montonera en una curva a menos de un kilómetro de meta.

Allí quedó atrapado el favorito colombiano Fernando Gaviria, que se despidió del doblete soñado y del maillot amarillo.

Emergió Peter Sagan, implacable en un largo y disputado esprint en el que ganó la partida al italiano Sonny Colbrelli (Bahrain) y al campeón francés Arnaud Demare (Groupama), segundo y tercero respectivamente.

Dentro del grupo elegido por la fortuna estaba Alejandro Valverde, pero el murciano poco pudo hacer, pues allí estaban los Greipel, Kristoff y Degenkolb. Un séptimo puesto para el “Bala”, quien lamentó la retirada de su paisano y amigo Luis León Sánchez por una dura caída.

Nuevo líder

El maillot amarillo cambió de Gaviria a las espaldas del maillot arcoíris de Peter Sagan, un hombre carismático de 28 años que ya fue líder tres días en 2016 y que posee cinco títulos de maillot verde por puntos en el Tour.

Beneficiado por la caída de Gaviria, el ciclista de Zilina alzó los brazos por quinta vez en el Tour y sexta en una temporada triunfal, con la París-Roubaix.

“Sagan III”, apodo en honor a sus tres títulos mundiales, subió al podio a enfundarse la prenda dorada que arrebató a Gaviria, ahora segundo en la general a 6 segundos, mientras que la tercera plaza es del italiano Colbrelli a 10.

Los favoritos siguieron en sus marcas sin consecuencias en forma de tiempo, aunque sustos no faltaron. Se espera que aparezcan; el tetracampeón Chirs Froome y el colombiano Nairo Quintana.

Regresa la Contrarreloj por equipos

La contrarreloj por equipos (CRE) de la tercera etapa del Tour, en la ciudad de Cholet, debería servir para marcar; algunas diferencias entre los favoritos, aunque en los últimos años apenas ha supuesto algunos segundos de diferencia entre la mayoría; de formaciones.

Tras dos años de ausencia, la organización ha vuelto a incluir una prueba de esta especialidad, con 35,5 kilómetros de; recorrido, en la que todos los componentes del equipo tienen la responsabilidad de no fallar a su líder.

Impresiones

“Estoy muy feliz con el maillot amarillo, pero ha sido muy difícil. Demare atacó con Degenkolb y los adelanté, luego tuve mucha suerte de que Colbrelli no me adelantara.” Peter Sagan

“Arriesgo para ganar, pero no he podido evitar la caída. No he sufrido ninguna herida y no tendrá consecuencias para los próximos días. El ciclismo es así, no sabes cuando te puedes caer. La etapa la he disputado al máximo porque el maillot amarillo no se tiene todos los días.” Fernando Gaviria

Así marcha el Tour

Clasificación de la etapa Ciclista Equipo Tiempo 1.º Peter Sagan Bora-Hansgrohe (SLV) 4 h 06 min 37 s 2.º Sonny Colbrelli Bahrain-Merida (ITA) + 0 s 3.º Arnaud Démare Groupama-FDJ (FRA) + 0 s 4.º André Greipel Lotto-Soudal (GER) + 0 s 5.º Alexander Kristoff UAE Emirates (NOR) + 0 s 6.º Timothy Dupont Wanty-Groupe Gobert (BEL) + 0 s 7.º Alejandro Valverde Movistar (ESP) + 0 s 8.º Andrea Pasqualon Wanty-Groupe Gobert (ITA) + 0 s 9.º John Degenkolb Trek-Segafredo (GER) + 0 s 10.º Philippe Gilbert Quick-Step Floors (BEL) + 0 s Clasificación general Ciclista Equipo Tiempo 1.º Peter Sagan Bora-Hansgrohe (SLV) 8 h 29 min 53 s 2.º Fernando Gaviria Quick-Step Floors (COL) + 6 s 3.º Sonny Colbrelli Bahrain-Merida (ITA) + 10 s 4.º Marcel Kittel Katusha-Alpecin (GER) + 12 s 5.º Sylvain Chavanel Direct Énergie (FRA) + 13 s 6.º Philippe Gilbert Quick-Step Floors (BEL) + 14 s 7.º Geraint Thomas Sky (GBR) + 15 s 8.º Oliver Naesen AG2R La Mondiale (BEL) + 15 s 9.º Alexander Kristoff UAE Emirates (NOR) + 16 s 10.º John Degenkolb Trek-Segafredo (GER) + 16 s

ACN/MAS/EFE

