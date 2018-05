Perú sólido y sin perder en 13 juegos se despidió con triunfo ante Escocia

Perú sólido. Con goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán, Perú venció 2-0 a Escocia para estirar su racha invicta; y abrigar esperanzas sobre un buen papel en el próximo Mundial pese a carecer de su astro suspendido Paolo Guerrero.

El equipo inca llegó a 13 partidos consecutivos sin perder, una racha que se remonta a 2017 y que se; constituye como un récord en la historia de la blanquirroja que está sólido a pesar de los últimos acontecimientos.

Sólido y convencido

Tras lograr el boleto mundialista que se le había negado durante 36 años, Perú había obtenido contundentes victorias en marzo; ante otros dos equipos que estarán en la cita del mes próximo en Rusia: Croacia (2-0) e Islandia (3-1).

Perú “se ha acostumbrado a triunfar y hay que seguir así con esta racha”, valoró Farfán, tras el sólido lauro; contra Escocia.

Cueva, el mediocampista del Sao Paulo, marcó el primer gol luego de que un tiro de Jefferson Farfán rebotó en; la mano del defensor Scott McKenna.

El árbitro mexicano Fernando Guerrero determinó penal, y Cueva clavó el balón en el ángulo derecho inferior del arco escocés; batiendo al guardameta Jordan Archer.

Escocia no se amilanó y presionó con ataques de Kenny McLean y Lewis Stevenson, pero fueron contenidos por la defensa; peruana dirigida por Alberto Rodríguez, que mostró gran recuperación de un desgarro en el gemelo de la pierna derecha que; lo mantuvo fuera de juego el primer trimestre.

“La Foquita” selló el triunfo

Apenas empezó el segundo tiempo, Farfán recibió un tiro de Yoshimar Yotún desde la banda izquierda. El delantero del Lokomotiv-Moscú; consiguió el segundo gol para la blanquirroja, en sólido encuentro durante los 90 minutos.

Aún quedan dos experimentos

La oncena peruana culminó su último encuentro en sus tierras u partió este miércoles a Europa para jugar sus dos; últimos encuentros de preparación previos al Mundial: el 3 de junio contra Arabia Saudita en Altach, Austria y el 9; de junio contra Suecia en Gotemburgo.

“La idea era poder ganar, irnos de viaje con una victoria, con una confianza”, dijo Cueva, limpiándose el sudor apenas; culminó el encuentro.

Pese a jugar sin Guerrero, su máximo goleador y quien busca una exención temporal que le permita participar del Mundial; tras dar positivo en una prueba antidopaje, el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca mostró seguridad y cohesión en; el ataque, cualidad que le permitió clasificar a Rusia 2018. El último Mundial al que Perú asistió fue España 1982.

Perú listo para cualquier rival

“No nos gusta saltear, sino ir paso a paso, pero Perú está preparado para enfrentar a cualquier selección del mundo”; remarcó el director técnico Ricardo Gareca

El seleccionador reiteró que “Perú está listo con todas las selecciones, no solamente con Francia, sino con la selección que; le toque”, en referencia a la primera etapa del Mundial, que disputará en el Grupo C con Francia, Australia y Dinamarca.

Enfatizó que su equipo “está capacitado para solucionar cualquier inconveniente” que se le presente y dijo que puede prometer que; va “a dejar todo lo que tiene en el campo de juego”.

“En definitiva, nosotros creemos tener las variantes para; mantener un determinado protagonismo, una iniciativa o una manera de jugar”, remarcó.

“El triunfo no admite ningún tipo de dudas, pero de todas maneras lo tomamos como que tenemos que mejorar bastante; de aquí al Mundial, de todas maneras los muchachos hicieron un gran esfuerzo”, sostuvo.

Ficha técnica

Perú (2): José Carvallo; Luis Advíncula (Aldo Corzo, 87’), Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo (Andy Polo, 69’), Renato Tapia (Wilder Cartagena, 84’), Yoshimar Yotún (Raul Ruidiaz, 69’), Édison Flores, Christian Cueva (Pedro Aquino, 79’); y Jefferson Farfán (Paolo Hurtado, 80). DT. Ricardo Gareca.

Escocia (0): Jordan Archer; Stephen O’Donnell, Lewis Stevenson, Scoot McKenna, Charlie Mulgrew; Dylan McGeouch, Kenny McLean (Chris Cadden, 87’), John McGinn (Callum Paterson, 63’), Matt Phillips (Lewis Morgan, 72’), Scott McTominay; y Jamie Murphy (Iliver McBurnie, 63’). DT. Alex McLeish

Goles: Cueva (37’ penal) y Farfán (47’). Árbitro: Fernando Guerrero (México). Escenario: Estadio Nacional de Lima. Asistencia: 45.000 espectadores.

ACN/AP/EFE

