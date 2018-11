Pensaba que tenía alergia pero era líquido cerebral que salía por su nariz

Un hombre llevaba años pensando que padecía de una alergia, pero en realidad descubrió que era fluido cerebral que expulsaba por las vías nasales.

Greg Phillpotts, natural de Nueva York (EE.UU.), descubrió que el motivo por el que le goteaba la nariz de manera constante no era una alergia, como creía desde hacía cinco años, sino una fuga de líquido cefalorraquídeo de su cerebro.

“Estaba preparando la comida de pie en la cocina y se añadían a los ingredientes arruinando toda la cena”, explicó Phillpotts en relación con las gotas que caían siempre por su fosa nasal izquierda y que —asegura— le afectaban todo el tiempo, independientemente del lugar donde se encontrara. Asimismo, indicó que tenía que colocarse pañuelos en la nariz para frenar el continuo goteo. informaron el viernes medios locales.

Según los medios, el hombre consultó a varios médicos su afección y le dieron distintos diagnósticos erróneos, como neumonía o bronquitis, señala rt.

Finalmente, después de que el pasado febrero empeoraran los síntomas, acudió al doctor Alfred Iloreta, del hospital Mount Sinai, y le explicó la causa de su malestar que, según le indicó, pudo haberle causado una meningitis. Los médicos le practicaron una cirugía craneal y solucionaron su problema de salud.

