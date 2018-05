Patricia de Ceballos: “Nuevamente niegan derecho a visita en Helicoide”

Luego de 10 días consecutivos, familiares de los presos políticos se mantienen a las afueras de la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional (Sebin) El Helicoide.

La esposa del dirigente de Voluntad Popular Daniel Ceballos, Patricia Gutiérrez de Ceballos, denunció este viernes que funcionarios del órgano policial le negaron el acceso a la visita.

Además del ingreso de alimentos y de ropa limpia.

“Cuando nos disponíamos a entrar al centro penitenciario como corresponde la ley, nos dijeron que no hay ingreso de absolutamente nada al penal, ni comida, ni ropa limpia hasta nuevo aviso”.

“Esta situación es sumamente preocupante, pues no es la primera vez que ocurre”.

“Nosotros sabemos como es la comida aquí en El Helicoide, una comida pésima, insalubre que termina por enfermar a los secuestrados por el régimen”.

Violaciones a los derechos humanos

Sostuvo que no pueden seguir permitiendo estas violaciones a los derechos humanos, a los derechos como venezolanos”.

“Esto ha pasado con anterioridad que nos niegan el derecho a la visita familiar; someten a nuestros presos políticos a condiciones de aislamiento, niegan el acceso a sus abogado”.

“Es lamentable y profundamente doloroso que esto siga pasando”, destacó.

Finalmente destacó que continuarán luchando hasta lograr la libertad de todos los presos políticos.

“Hay privados de libertad que tienen boleta de excarcelación y no han querido darles libertad. Los familiares seguiremos a las afueras de El Helicoide acompañando y realizando las debidas exigencias para que puedan salir en libertad. Ellos no deben estar aquí, porque no han cometido ningún delito”.

Marlene Piña Acosta con nota de prensa/ACN

