Paralizadas estaciones del Metro en Propatria y Gato Negro por falla en Caño Amarillo: Usuarios denunciaron que los desalojaron en Propatria y que en Gato Negro hay mucha gente esperando por los trenes. Este miércoles usuarios denuncian fuerte retraso en la movilización de trenes debido a una falla en Caño Amarillo.

De acuerdo con los ciudadanos, los andenes están repletos de personas que están a la espera de un tren que las traslade, pero estos pasan muy llenos, mientras las estaciones de Caño Amarillo, Propatria y Gato Negro siguen paralizadas y no hay resuelve.

“Están mandando a desalojar la estación terminal Propatria porque hay un tren fantasma accidentado”, expresó un usuario en Twitter.

Otro afirmó que hay fuerte retraso en la estación Gato Negro, cercana a Caño Amarillo. “Fuerte retraso en Línea 1. Más de una hora y no resuelven”, dijo una mujer. Las estaciones estan paralizadas

fuerte retraso en la linea 1. Mas de una hora y no resuelven.

gran retraso en gato negro

está mandando a desalojar la estación terminal Propatria porque hay un tren fantasma accidentado. Gente varada en las estaciones y sin efectivo para las camionetas

q sucede con el metro q no está operando llego a plaza sucre y ya lleva 1 hora parado y nada q se mueve ese es el mayor medio de transporte

gabo_sivira – @Gabo_ – Buen día, hay una falla eléctrica en la estación caño amarillo, esa es la razón del retraso.

#28M 7:07am – El sistema del Metro anuncia retraso por evento en la estación Caño Amarillo en vía 1 (dirección Propratria). – 6:45 AM – Mar 28, 2018

