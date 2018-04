Ex tesorero de Chávez investigado por lavado de dinero en EE.UU.: Señalan que la magnitud de operaciones efectuadas por el ex tesorero de Chávez, Alejandro Andrade, quien fue también el ex guardaespaldas del fallecido ex presidente, no está claro debido a que no realizaba trámites a su nombre. Autoridades sospechan que Andrade con socios “acumularon gigantescas fortunas”.

Los casos por lavado de dinero continúan saliendo a flote sin freno. Esta vez, autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” por el delito de blanqueo de capitales contra ex altos funcionarios del Gobierno venezolano, y en el que se incluye una figura que fue muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez, banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas, según reseña, en un trabajo especial, el portal El Nuevo Herald.

Uno de los personajes más significativos es Alejandro Andrade, el ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y 2010. El medio publica que es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso.

El Nuevo Herald señala que la magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no está del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre.

Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, “acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas”, dijeron las fuentes que citó el portal.

ACN/elnuevoherald

