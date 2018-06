Padrísimo. Así estarán diciendo en México y no es para menos, porque el Tri dio la primera gran sorpresa del; Mundial de Rusia al vencer 1-0 al actual campeón, Alemania.

Más padrísimo no pudo ser para la escuadra azteca que rompió una mala racha de tres caídas mundialistas contra la Mannschaft, además de parar una perfección que tenían los bávaros de ganar en siete ocasiones su primer partido, marca que aún conserva Brasil con ocho.

Padrísimo y diabólico

Alemania, metida en la “manito” de favoritos se vio superada por un golazo de Hirvig “Chucky” Lozano a los 35’ quien dentro del área conjuró a la defensa para batir con un fuerte disparo de derecha, pegado al palo izquierdo de Manuel Neuer.

Más padrísimo imposible ante más de 78 mil fanáticos en el estadio Luzhniki de Moscú.

Primera victoria azteca ante Alemania en Mundiales

México ganó por primera vez en la historia al equipo que más veces ha llegado a semifinales (13) y cuyos títulos solo supera Brasil, con récord de partidos (107) y goles (224).

Echando por tierra, con un magistral planteamiento de su técnico Juan Carlos Osorio, la que hubiera sido la octava victoria consecutiva de la ‘Mannschaft’ en un primer partido; mundialista.

Ya se habían enfrentado en tres ocasiones. La primera, en Argentina 78, con la goleada teutona de 6-0 en fase de grupo con dobletes de Karl-Heinz Rummenigue y Heinz Flohe, además de los tantos de Dieter Müller y Hansi Müller.

De anfitrión, los mexicanos perdieron en los penales 4-1 en cuartos de final, tras el 0-0 en prórrogas en 1986. Manuel Negrete fue el único que pudo marcar desde el punto blanco.

Se vieron otra vez en Francia 98, en octavos de final y de nuevo los alemanes despidieron a los aztecas 2-1 con tantos de Jurgen Klinsmann y Oliver Bierhof, un juego que picó adelante el equipo “manito” con diana de Luis Hernández.

Otros enfrentamientos

En Copa Confederaciones también son victorias teutonas en 2005, 4-3, en prórrogas (3-3, tiempo reglamentario) para quedarse con el tercer lugar y Rusia 2017, cayó 4-1 en semifinales.

Esta es la segunda victoria de México ante Alemania, la primera fue el 15 de junio de 1985 con goles; de Manuel Negrete y Luis Flores. Es deja una marca ahora dos victorias, cinco empates y cinco caídas. Y esta fue padrísimo porque podría definir el futuro del campeón.

“Endiablado” recorte y gol

La elaboración germana era la antesala del contraataque mexicano; y Alemania se enteró pronto por qué a Lozano lo apodan; ‘Chucky’. El veloz atacante aprovechó un servicio al hueco del “Chicharito” Hernández para hacerle un endiablado recorte a Mats Hummels; y abrir el marcador, a diez minutos para el descanso, al que se llegó entre ‘olés’ de la afición mexicana; y tras una falta al larguero de Kroos que tocó con la punta de los dedos Ochoa.

Aunque Alemania buscó de todas formas empatar las acciones, el planteamiento táctico del profesor Juan Carlos Osorio sobre todo en; la etapa complementaria fueron claves, que pudo ser peor para la campeona que quedó pagando en varias ocasiones.

Rafa Márquez en su quinto mundial

A los 74 minutos, Rafa Márquez entró por Andrés Guardado y al recibir la cinta de capitán se convirtió en el cuarto jugador que disputa cinco mundiales, al disputar las citas de Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y; Brasil 2014.

Los otros son su compatriota y portero Antonio Carvajal ( Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra; 1966); el alemán Lothar Matthaus (España 1982, México 1986, Italia 1900, USA 1994 y Francia 1998) y Gianluigi Buffon (Francia; 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Impresiones

“La verdad es que estoy muy contento, muy feliz, pero lo más importante es cómo se manejó el partido. Hicimos un gran trabajo, todos corrimos, todos metimos y este es el resultado del trabajo y del día a día gracias a Dios conseguimos el resultado. “Yo creo que es el mejor gol de mi vida. Todos soñamos con jugar un Mundial y con tener un debut tan significativo”. Hirving Lozano

“Jugamos por amor a ganar. Hoy tuvimos el coraje de jugar cuando se pudo y cuando tocó sufrir defendimos con la vida. A los que siempre nos apoyan trataremos de darles más alegrías y a los que no, trataremos convencerlos de que se pueden lograr resultados y triunfos como los de hoy”. Juan Carlos Osorio

“México fue un gran equipo hoy, que nos ganó porque cometimos dos o tres errores más que en otros partidos pasados, Pero eso no es disculpa, porque México es un gran equipo y lo sabíamos. Lo hicieron muy bien”. Timo Werner

“No hemos tenido acierto con los pases y perdimos balones de una forma no vista antes. Jugamos con pases cortos; y eso hizo posible que nuestro rival nos quitara el balón con facilidad. No estuvimos concentrados. Estamos decepcionados hemos perdido; el primer partido y es algo anormal para nosotros. No jugamos como acostumbramos, al ataque, con pases rápidos. Hay; que aprender la lección y hacerlo mejor en los siguientes partidos”. Joachim Löw

Ficha técnica

Alemania (0): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Marvin Plattenhardt (Mario Gómez, 79’); Sami Khedira (Marco Reus, 60’), Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler; y Timo Werner (Julian Brandt, 86’). DT. Joachim Löw.

México (1): Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado (Rafa Márquez, 74’); Miguel Layún, Carlos Vela (Edson Alvarez, m.58), Hirving Lozano (Raúl Jiménez, m.66); y ‘Chicharito’ Hernández. DT. Juan Carlos Osorio.

Gol: Hirving Lozano (35).

Árbitro: Alireza Faghani (Irán). Amonestados: Héctor Moreno (40’), Herrera (90’); Müller (83’) y Hummels (84’). Escenario: Estadio Luzhniki de Moscú. Asistencia: 78.011 espectadores.

