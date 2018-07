Ortega Díaz: Chávez murió el 28 de diciembre de 2012

La exfiscal Luisa Ortega Díaz, aseguró que el 28 de diciembre de 2012, Diosdado Cabello la llamó para decirle que Hugo Chávez había muerto.

En entrevista para Punto de Corte, la exfuncionaria del Gobierno, añadió que no sabe qué sucedió después, debido a que posteriormente Cabello -el segundo al mando del chavismo- le dijo que el expresidente no había fallecido.

Además explicó que cuando recibió la llamada se encontraba en el extranjero. Compró los boletos para regresar a Venezuela y fue cuando recibió una segunda llamada del Vicepresidente del PSUV, en la que le dijo que Chávez no había muerto.

“Yo estaba fuera del país el día 28 de diciembre (2012) y me llama Diosdado: ‘vente que Chávez se murió’. Nosotros comprando pasajes para regresar a Venezuela, pero después me llama para decirme que no se murió. Te cuento lo que ocurrió, tal cual. Siempre pedí el acta de defunción de Chávez, el tema de las hijas, de las otras hijas que tenía, todas esas cosas, incluso tenemos una investigación sobre ese caso”.

Ortega Díaz reveló que hay conflictos de poder entre Maduro y Cabello

Ortega Díaz confirmó las sospechas de las profundas diferencias políticas entre el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello al asegurar que éste último iba a ser el candidato presidencial.

“Existe un conflicto entre Diosdado y Maduro. Diosdado me dijo que él iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí. Pero Diosdado estaba convencido que en las elecciones, que debieron ser en diciembre de este año, él sería el candidato. Ahí indudablemente hubo un conflicto de poder”, aseguró.

Finalmente le envió un mensaje a Maduro: “Renuncia, vete, permítele a los venezolanos ser felices. Tú no quieres a Venezuela porque tú no eres de Venezuela. Deja que los venezolanos se desarrollen, crezcan y encuentren el camino de la libertad. Entrégate a la justicia”, concluyó.

No deje de leer: Motta Domínguez admitió crisis eléctrica en el país