Toda la oposición debe trabajar en unión, opina Capriles

Del propio seno del Psuv y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); hoy, liderada por el número dos en el chavismo, Diosdado Cabello; salen voces de denuncias, muy críticas, que parecieran más bien de oposición; frente a la crisis que acogota a la población venezolana. Es un alerta al Gobierno del presidente Maduro que lanzan voces del PSUV frente a la crisis.

Son voces críticas del chavismo que se levantan; como línea estratégica para poner en el debate; reformas económicas y rectificaciones políticas y sociales urgentes para este año.

Las voces críticas del chavismo

Algunos de los que han estado clamando abiertamente por un golpe de timón en la economía; todos militantes del PSUV; van desde Freddy Bernal, jefe de los Clap y llamado “protector” de Táchira; el ministro de Educación Elías Jaua; sumando a simbólicos constituyentes como los economistas Jesús Faría y Julio Escalona; el experto en temas petroleros, David Paravisini; y el periodista Earle Herrera.

Las manifestaciones contra los métodos gubernamentales para encarar la crisis; provienen con mayor peso de la ANC; hay propuestas incluso que ya se hicieron llegar al Presidente. Se ha recomendado liberar el control cambiario; ajustar el presupuesto de gastos del Estado; modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras para atraer divisas; pero al parecer existen todavía complejos ante estas medidas.

Se espera un IV Congreso del PSUV caliente

El descontento se revela y hace mella a lo interno del Psuv; a solo tres días de entrar en sesión su IV Congreso, evento en el que se debatirán los temas del país y se escogerán a los cuadros de la dirección política de la tolda; sin embargo, a la fecha las voces críticas no tienen todavía el respaldo de los altos funcionarios, solo Jaua ha pedido no “satanizar” esas expresiones y el Presidente sigue prudente ante los reclamos.

El gobierno debe escuchar el clamor del pueblo

El constituyente Escalona, por ejemplo, refirió que “hay un problema de oír, el Gobierno necesita escuchar el clamor del pueblo, yo soy hipertenso y no consigo los medicamentos”, dijo. Otras expresiones polémicas son las de Faría, quien ha insistido en un programa integral antinflacionario y la publicación de cifras oficiales que permitan a los expertos hacer cálculos y pronósticos más acertados en materia financiera.

“Me da vergüenza decir que hemos perdido la gobernalidad”

Sin pasar por alto los cuestionamientos de Bernal y que acaloraron la discusión. “Me da vergüenza decir que hemos perdido la gobernalidad. “Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”, declaró en una asamblea en Táchira.

Dos dilemas hay de cara al Congreso: o seguir con los controles o quitarlos. La ANC lleva sus planteamientos, informó Diosdado Cabello la tarde del lunes, pero sin detalles. Mientras que el Gobierno sigue adelante con su política de ajustar precios, aunque ya ni se habla del Plan 50 o del Petro, a la par de la situación, el constituyente Paravisini sugirió “sincerar tarifas de los servicios”.

Alarma en las filas oficialistas

No es poca cosa lo que se lee y se escucha de algunos chavistas, dicen los expertos. En el análisis del politólogo Jesús González debe haber alarma dentro de las filas oficialistas “porque no podemos olvidar que el Psuv llegó a tener el 60% y 70% del apoyo de los venezolanos, hoy los números los pone en menos de 20%, eso angustia al liderazgo del chavismo, esa condición de pérdida progresiva les preocupa, es un gobierno que ha perdido legalidad y la legitimidad por la crisis que estamos viviendo”.

Estos reclamos y alertas de dirigentes del Psuv a Maduro serán significativos, expone González, “en la medida que se tomen los correctivos”. “Esto que está pasando estaba cantado, si no habían medidas así sería el 2018, no es una sorpresa y lo que sucederá en 2019 también está cantado si no hay medidas y reformas este mismo año”, advirtió.

González explicó que los basamentos del Plan de la Patria están “desfasados”. “Si uno lo lee hay cifras de 4% de inflación, 7% del crecimiento, precios del petróleo más o menos como ahora, pero sin datos que no existen hoy, evidentemente se requieren cambios, y hay grupos en el chavismo que están de acuerdo con esa necesidad, entonces esperamos que reine la sensatez y se abra un set de reformas con una programa integral económico y una rectificación en lo político y social, sería un momento para hacerlo porque l gobierno sigue teniendo todos los poderes”, subrayó González.

Alerta ante la angustia de la crisis

En lo mismo coincide Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Considera que las presiones internas dentro del chavismo comienzan a revelarse ante “la angustia de la crisis”, “temen que puedan ser arrastrados, es positivo que se expresen y envíen un mensaje público al Presidente cuyo entorno seguramente no les permite acercarse”.

Señala León que estas voces críticas de las últimas horas pudieran traducirse finalmente “a una estrategia para preparar las bases para anuncios de cambios, reformas que no serán precisamente populares, cualquiera de las dos funcionaría, ojalá sea así”, acotó.

Con una especie de discurso SOS, algunos chavistas lanzan duras críticas al Gobierno tras cinco años de recesión económica y en un momento en el que las protestas por fallas en los servicios públicos y de salud crecen en todo el país, el mensaje de la ciudadanía llegó al seno del Psuv y de la ANC, aún está por definirse si finalmente habrá amplitud en los sectores del Gobierno.

ACN/diarios

No deje de leer:Rafael Lacava juramentó Comando de Campaña Simón Bolívar