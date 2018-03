Inauguran en Nicaragua exposición de Hugo Chávez

“He tratado y no he podido. El vicio me domina” o “Yo lo dejo cuando quera” estas son algunas de las frases que incesantemente repiten las personas cuando les preguntan por qué no abandonan el hábito de fumar. Hay razones de peso, el tabaquismo deja una la alta tasa de mortalidad.

De acuerdo con un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año mueren 7 millones de personas por tabaquismo, de esa cifra 890 mil no son fumadores pero están expuestos con frecuencia al humo cuando ingresan a locales donde permiten este tipo de inhalación o en lugares donde queman cigarrillos, bidis o usan pipas de agua.

Si en alguna reunión un invitado le ofrece “probar” antes de aceptarlo recuerde que en ese cilindro hay 4 mil productos químicos, 250 son nocivos y más de 50 causan cáncer. Trastornos cardiovasculares, respiratorios, coronariopatías y cáncer de pulmón, son algunos de los padecimientos de quien se deja seducir por esta adicción.

La lucha contra el consumo del tabaco es una tarea titánica, pero no imposible. Conocer cuántos ciudadanos son fumadores clarifica a los investigadores cuán grave es la situación, pero esta investigación solo se realiza en uno de cada tres naciones. Otra de las medidas para disminuir la mortal estadística lo recomendable es proteger del humo ajeno a quienes no fuman.

Ana Ramos/ACN/OMS

No deje de leer: Desnutrición de tercer grado presentan 30% de los niños