Rafael Nadal jugará en el Kooyong Classic de Melbourne

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, se ha incorporado a la nómina de jugadores que participarán en el torneo de exhibición Kooyong Classic en Melbourne, que se disputará del 9 al 12 de enero.

Además de Nadal están confirmados en el Estadio de Kooyong, el serbio Novak Djokovic, el español Pablo Carreño, el belga David Goffin, el austríaco Dominic Thiem, el surafricano Kevin Anderson, la suiza Belinda Bencic y la alemana Andrea Petkovic, entre otros.

De esta forma, Nadal intentará llegar lo más en forma posible al comienzo del Abierto de Australia (15 al 28 de enero), torneo en el que el año pasado fue finalista contra el suizo Roger Federer y que marcará su inicio de temporada, tras darse de baja en la exhibición de Abu Dabi y en el ATP de Brisbane.

Nadal tiene también previsto participar en el “Tie Break Tens”, el miércoles día 10, en la pista Margaret Court Arena del complejo de Melbourne Park. En este torneo de exhibición participan también Dominic Thiem, el francés Lucas Pouille, el checo Tomas Berdych, Novak Djokovic, el suizo Stan Wawrinka, y los australianos Nick Kyrgios y Lleyton Hewitt.

Already in Melbourne! Practiced today @RodLaverArena and also excited for the @tiebreaktens coming up on Wednesday 10th! pic.twitter.com/gXGZjnVqwZ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 5 de enero de 2018