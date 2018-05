Nacho: no hay sorpresas en resultado electoral

No hay sorpresas. Para el cantante venezolano Nacho los resultados electorales no arrojaron un resultado distinto al esperado. El intérprete de Mi Confidente aseguró que no debe haber sentimiento de derrota entre los venezolanos.

El pasado domingo Venezuela vivió un proceso electoral donde fue reelecto Nicolás Maduro. Los comicios tuvo la mayor abstención en la historia democrática del país caribeño desde 1958.

El artista criollo, no solo conocido por su talento musical; sino también por sus fuertes posiciones contra el Gobierno de Maduro; envió un mensaje a quienes están desmotivados tras conocerse la cuestionada victoria del Ejecutivo.

El excompañero de Chyno aseguró que la cifra de participación real no fue la anunciada por Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE. Piensa que esa cantidad divulgada no se vio reflejada en los centros de votación.

Nacho llamó a no caer en derrotismo después de elecciones

“Por qué caer en derrotismo si nosotros sabíamos que esto iba a suceder ¿En dónde ustedes vieron que en Venezuela se movilizaron 9.000.000 de personas? Eso no existió, eso no se vio”, aseguró el Nacho en cuenta en Instagram.

Una ola de rechazo internacional se volcó contra el Gobierno de Maduro después de oficializarse lo que según la oposición ya estaba cantado; el mandato presidencial de Nicolás Maduro durante el periodo 2019-2025.

El Grupo de Lima, La Unión Europea, Estados Unidos. Todo este conglomerado de gobiernos del mundo están en contra del Gobierno del heredero de Chávez. El proyecto socialista con 19 años de vigencia cuenta con el apoyo política de Rusia, Bolivia y El Salvador.

El escenario político de Venezuela se mantiene totalmente fracturado desde el lado opositor. Mientras que las llamadas filas revolucionarias permanecen compactas, al menos mediáticamente es lo visible. Lo que sucederá a partir del 21 de mayo; dependerá de la estrategia que replanterán ambos bandos.

ACN/Ana Ramos

