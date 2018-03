Muguruza avanzó a tercera ronda del Miami Open sin jugar

El suizo Roger Federer aseguró este jueves que espera poder llegar a la final del Miami Open, donde podría enfrentarse de nuevo con el argentino Juan Martín del Potro, ante quien perdió el título del Indian Wells el pasado fin de semana.

Cuestionado sobre si le gustaría tomarse “venganza” con el tenista de Tandil. Federer dijo, sonriendo, que sí está “entusiasmado” con esa posibilidad en una hipotética final.

El suizo, invicto este año hasta el pasado domingo, dijo que el partido de la final de Indian Wells fue muy intenso porque sintió que Del Potro tenía que ganarse el triunfo. Tenía que “jugar bien para conseguirlo”, y lo hizo.

“Me siento feliz de cómo jugué y cómo me sentí después. No me tomó mucho tiempo superarlo para ser sincero, porque sentí que podría haber ido en cualquier dirección”, agregó.

El de Basilea dijo que lo que más respeta de “Delpo” es su esfuerzo en su fase de recuperación tras sus cirugías en la muñeca izquierda y la forma cómo encaró su retorno.

En su debut en la presente edición del torneo, el ganador de 20 Grand Slams jugará ante el ganador del partido entre el francés Calvin Hemery y el australiano Thanasi Kokkinakis. Ambos procedentes de la fase de calificación.

Con información de EFE | ACN